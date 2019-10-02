Якщо не чинити спротив Росії, то сини України воюватимуть в Сирії у складі російських військ – Маринович

2 жовтня 1990 року студенти оголосили голодування і розпочалась Революція на граніті. Більшість її учасників була зі Львова. Нині, через 29 років, тодішні протестувальники знову кажуть про можливий новий Майдан в Україні. Як зреагували у Львові на підписання 1 жовтня цього року в Мінську документа, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра», і передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу? Чи готові у Львові вийти на протест?

Андрій Салюк 2 жовтня 1990 року був серед тих, хто оголосив голодування на площі Жовтневої революції в Києві, а вже ввечері студенти розгорнули наметове містечко.

Молодь тоді вимагала відставки голови Ради міністрів, проведення позачергових виборів до Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі, ухвалення постанови про націоналізацію майна КПРС та комсомолу, відмовитись від підписання нового союзного договору, повернути військовослужбовців, які проходять строкову службу за межами України, забезпечити проходження військової служби в Україні.

Акції протесту відбувались у Львові, людей закликали до загальнонаціонального страйку. Протестні ідеї у 1990 році народились саме у Львові.

Ті, хто роблять революцію, повинні приходити у владу

«Тоді ми допустили помилку, бо вірили депутатам із Народної ради, вважали їх символами відродження української держави, а вони ж ухвалили кулуарно рішення з Леонідом Кравчуком, щоб не проводити вибори у Верховну Раду у 1991 році і ми тоді безоглядно їм віддавали ці можливості, а вони ними скористалися інакше і курс держави, на жаль, не змінився. Потім у серпні 1991 року комуністи налякались, що за співучасть у ПУТЧі їх притягнуть до відповідальності, вони стали ситуативними партнерами, проголосувавши за Незалежність, але вони це зробили не заради міцної української держави, а щоб відгородитись від КДБ СРСР. Ми далі залишились совком і нам далі промивали мізки. Ті, хто роблять революцію, хто готові виступити у двобій зі злочинною владою, повинні робити всі кроки до кінця і приходити у владу, не передоручати владу чи свободу, які вибороли, не давати в руки тим, які на владу дивляться, як на джерело збагачення, задоволення власних амбіцій і потреб», – каже Андрій Салюк.

Учасник студентського голодування у 1990 році не міг подумати про те, що через 29 років знову думатиме про новий протест, щоб захистити незалежність України, щоб недопустити впливу Москви. Андрій Салюк наголосив, що сьогодні у Львові через так званий «формат Штайнмаєра» люди готові знову вийти на вулиці

У Західній Україні глибше розуміють вагу свободи і незалежної держави

«Ми маємо, що втрачати. У Західній Україні глибше розуміють вагу свободи і незалежної держави, тому я думаю, що львів’яни готові піднятись. Зараз відбуваються зустрічі і обговорюють наступні кроки і дії», – зауважив Андрій Салюк.

У Львові запрацював Комітет Майдану

Цими днями відновив діяльність Комітет Майдану Львівщини. Його учасниками є люди, які були на всіх Майданах Києва та Львова, а це представники колишнього Студентського братства і Товариства Лева, ті, хто ініціював Самооборону після «ночі гніву» у лютому 2014 року, коли вся поліція сховалась і прості мешканці захищали порядок у місті.

Комітет Майдану Львівщини – це майданчик, де люди збираються і мають спільні цінності

«Ми раніше почали говорити про те, що передують події, які можуть впливати на суспільні настрої і розвиток політичної ситуації. Багато є громадських ініціатив, але вони всі розділені між собою і мало координують свої дії. Ми провели два засідання, де підтвердили свою зацікавленість і звернулись до громадських організацій, політичних партій, які стоять на державницьких позиціях, чи не проти вони відновити майданчик. Бо Комітет Майдану Львівщини – це майданчик, де люди збираються і мають спільні цінності. Ми виробляємо спільну позицію, щоб реагувати на ті виклики, які стоять перед суспільством», – говорить Радіо Свобода представник Комітету Майдану Львівщини Олесь Старовойт.

На підписання «формату Штайнмаєра» у Львові зреагувала організація «Національний корпус», яка увечері 1 жовтня біля громадської приймальні СБУ у Львівській області провела акцію про неприпустимість капітуляції України. Також 2 жовтня Львівська обласна рада на сесії ухвалила заяву про недопущення капітуляції України в російсько-українській війні. У ній мовиться, що так звана «формула Штайнмаєра» є неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні.

Львівські обранці закликали всі патріотичні сили, які представлені в парламенті, заблокувати нову редакцію закону України про особливий статус Донбасу та узаконення проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Також Львівська облрада готова провести виїзне засідання під стінами Верховної Ради і пропонує керівникам держави і провідним політичним силам організувати національний круглий стіл для вироблення спільної загальнодержавної стратегії на переговорах щодо російської агресії та долі тимчасово окупованих територій.

Заявила Львівська облрада і про недопущення відведення сил і засобів ЗСУ з Донбасу.

Праворадикальні організації, а це «Національний корпус», «Рабів до раю не пускають», «Правий сектор», «Тризуб» та кілька ветеранських спілок створили при Львівській обласній раді цілодобовий «Штаб захисту України». Однак чим керуватимуться люди, які входять у цей штаб, чи не провокуватимуть виникнення небезпечної ситуації в регіоні? Чи не нівелюють протестний рух загалом?

На ці запитання Радіо Свобода представник «Нацкорпусу» у Львові Святослав Сірий відповів: «Національний корпус» зібрав найбільше людей дуже швидко, щоб висловити протест. Ми показали, як чітко можемо мобілізовувати людей. Те, що ми декларуємо, абсолютно протилежне тій тезі, що хтось пробує гасити протест», – зауважив представник «Нацкорпусу».

«​Зараз дуже незрозуміла ситуація»​

Сьогодні у Львові говорять про те, що наступний Майдан не буде схожим на той, який відбувся у 2013 році. Бо до такого розвитку подій Росія готова. Тому слід шукати інші форми дій і важливо не дозволити нівелювати протестний рух. У владних коридорах Києва, наголошує правозахисник, дисидент Мирослав Маринович, очевидно продумують варіант нейтралізації чергового Майдану. Так само, як у Львові вичікують Майдану, так його можуть очікувати у Києві.

Варто враховувати досвід попередніх двох Майданів... Будьмо тверезішими

«Тому варто враховувати досвід попередніх двох Майданів і це не буде так, що приїхав зі Львова, поставив намет у Києві і здобув чергову перемогу над силами зла. Будьмо тверезішими. Львів завжди був в епіцентрі всіх подій в Україні або, скажімо, зі Львова багато починалось важливих подій для України. Але зараз дуже незрозуміла ситуація, тому що у мене таке враження, що продаж України геополітично вже закріплений Європою. Європа втомилась від України і хоче чим швидше залагодити. Зараз думають про упаковку для цього рішення, при тім упаковку навіть більше для Європи, аніж України. Тому що в Україні Зеленський може повторити відому фразу Чемберлена: «Я привіз вам мир» і все.

Українські матері забувають, якщо не чинити спротив Росії, то їхні сини дуже швидко будуть воювати у Сирії у складі російських військ

Багато людей на це клюне і, в даному випадку, у мене дуже велике побоювання, що це радісно сприймуть українські матері, які справді втомилися не від України, а від війни. І оця формула – «народ втомився від війни» – спрацює на материнські серця, які б хотіли, щоб їхні діти залишилися живі будь-якою ціною. Просто українські матері забувають, якщо не чинити спротив Росії, то їхні сини дуже швидко будуть воювати у Сирії у складі російських військ. І це треба, щоб матері розуміли, щоб не уявляли собі рожеву ілюзію, що коли встановиться мир із Росією, то ми будемо жити чудово. Не буде цього. Так, це важко, я розумію, що ми втрачаємо людей, але ми втратимо більше, якщо ми не знайдемо спротиву Росії. Тому Львів у цьому випадку може зробити багато. Єдине, що мені хочется, щоби Львів не поспішав. Аби Львів вдарив, якщо потрібно буде, але напевно. Тому що поспішна дія може дискредитувати ідею Майдану», – каже Радіо Свобода віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович

Підстави для Майдану в Україні є, але люди мають відчути реально загрозу, зауважив Мирослав Маринович.

Наразі у Львові немає відповіді на ще одне запитання, чи місцеві керівники і політики, які поміж собою пересварені, залежні від різних фінансових потоків і впливів місцевих олігархів, готові відсунути на другий план свої амбіції і мобілізуватись в разі потреби, як це було у грудні 2013 року.

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