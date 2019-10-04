Чого очікувати від саміту «нормандської четвірки» після «формули Штайнмаєра» і стенограми Трамп-Зеленський

Зі згодою України на «формулу Штайнмаєра» відкриваються двері до проведення саміту «нормандської четвірки», але ситуація для України є складною не лише через шквал критики формули з боку політиків і експертів, і виступів проти неї на площах українських міст. У самій «нормандській четвірці», з огляду на знакові міжнародні події останнього часу, ситуація для президента України Володимира Зеленського всередині квартету на майбутньому саміті буде дуже непростою.

Двигуном якнайшвидшого проведення саміту «норманської четвірки» – після трирічної перерви – є французький лідер. Емманюель Макрон вважає, що обмін в’язнями між Україною та Росією сьомого вересня створив гарне тло для ширшого політичного врегулювання на Донбасі і вважає, що є сенс зібратися «нормандській четвірці», де з чотирьох лідерів – двоє будуть брати участь в такому заході вперше – сам Макрон і Володимир Зеленський.

Раніше мова йшла про нормандський саміт у вересні, потім дипломатичні джерела вказували різним ЗМІ на листопад, а зараз – після згоди Києва на «формулу Штайнмаєра» – знову говорять про жовтень.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила в середу, що передумови для саміту «нормандської четвірки» створені і він відбудеться у Парижі.

Реакція Європи на формулу

На відміну від України, де згода на «формулу Штайнмаєра» викликала зливу внутрішньої критики і низку протестів, ззовні реакція була переважно позитивною або обережно-оптимістичною.

Згоду на «формулу Штайнмаєра» привітав Євросоюз, речниця дипломатичної служби якого заявила, що це може призвести до виконання Мінських домовленостей. Вона запевнила, що ЄС залишається відданим незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Привітали також Франція, Німеччина, МЗС якої сказав, що Мінські угоди «не вважатимуться виконаними, поки повний територіальний суверенітет і цілісність України не будуть встановлені у Луганському і Донецькому регіонах».

Привітала підписання «формули Штайнмаєра» як частини ширшого мирного врегулювання і Велика Британія.

У заяві міністра з питань Європи і США Крістофера Пінчера йдеться, що «Сполучене Королівство поділяє думку українського уряду, що місцеві вибори на сході України можуть відбуватися лише за належних умов. Серед цих умов всебічне припинення вогню, виведення іноземних військ та безперешкодний доступ для міжнародних спостерігачів за виборами та ЗМІ».

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевич теж, вітаючи можливий поступ в донбаському врегулюванні, сказав однак, що розуміє українську стурбованість формулою.

Чого чекати від Нормандії

Для проведення нормандського саміту Росія виставила умову – аби на ньому було затверджено «формулу Штайнмаєра». Цю формулу підтримували Німеччина, Франція та Росія. Першого жовтня на формулу згодилась і українська влада.

Відтак президентові Володимиру Зеленському буде на саміті, з одного боку, легко, бо він ніби виконав передумову і пішов на зустріч нормандським партнерам, згодившись на «формулу Штайнмаєра».

А з іншого боку, важко, бо треба буде переконати інших лідерів, що «червоні лінії», які існують в Україні (цілковите припинення вогню, розведення військової техніки, виведення російських військ, контроль над кордоном, вільні вибори на Донбасі згідно з українським законодавством тощо) мають бути чітко задекларовані, а «формула Штайнмаєра» не повинна вириватися з ширшого – безпекового – контексту.

Через розшифровку телефонної розмови Зеленського з Трампом – і Меркель, і Макрон у цій ситуації не довірятимуть президенту Зеленському

Президенту Зеленському також може бути непросто в нормандському форматі через його критику Німеччини та Франції, до якої він вдався під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом в кінці липня, стенограма якої була оприлюднена в кінці вересня.

«Через розшифровку телефонної розмови Зеленського з Трампом і готовність Зеленського підтримувати Трампа в оцінці недостатніх зусиль Євросоюзу допомагати Україні – і Меркель, і Макрон у цій ситуації не довірятимуть президенту Зеленському», – каже в коментарі Радіо Свобода аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

В тій телефонній розмові Зеленський погодився з Трампом у критиці ЄС «не на 100, а на 1000 відсотків».

Лідери європейських країн поставляться до Зеленського з розумінням, з огляду на ситуацію, в якій він перебував

Але це ще не означає, що Меркель з Макроном, ображені на критику, будуть «грати проти Зеленського» в альянсі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я думаю, лідери європейських країн поставляться до цих слів Зеленського з розумінням, з огляду на ситуацію, в якій він перебував», – каже Радіо Свобода аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов, говорячи про критику європейських партнерів Зеленським у розмові з Трампом.

Розширення Нормандії? Навряд чи…

Також зовнішня ситуація розвивається так, що президенту Зеленському не вдасться розраховувати на реалізацію свого підходу щодо можливого розширення нормандського формату із залученням США та Великої Британії.

Через «Брекзит», який, вочевидь, відбудеться 31 жовтня і без угоди Лондона з ЄС, Великій Британії буде не до участі в нормандському форматі ще довгий час.

Що стосується США, то ситуація змінилася останнім часом. Ще на початку вересня президент Трамп висловлював готовність долучитися до нормандського формату, що, на думку багатьох українців, посилило б позиції Києва.

Зараз розширення Нормандії неможливе

Однак «після вояжу президента Зеленського за океан і розгортання цього скандалу довкола його переговорів з Трампом… ставити це питання зараз неактуально», як каже аналітик Горбач.

«Зараз це неможливо. Заяви і сигнали від самих політиків – Трампа і Зеленського – вже прозвучали. А по-друге, на цьому етапі залучення США в особі президента Трампа буде лише шкідливим для української сторони», – додає експерт Інституту євроатлантичного співробітництва.

«Нормандська четвірка» не обов’язково буде дієвою саме через іншу кількість учасників

З ним погоджується і американський експерт, колишній чільний співробітник Пентагону Марк Сімаковський: «Думаю, «нормандська четвірка» не обов’язково буде дієвою саме через іншу кількість учасників. Тому що сторони конфлікту – і тут я кажу про Росію – не зацікавлені в укладанні миру. І так буде доти, допоки не з’являться умови, за яких обидві сторони відчують, що готові піти на реальні поступки».

Так що Володимиру Зеленському доведеться працювати в традиційній «нормандській четвірці», несучи тягар останніх зовнішніх подій разом і з тягарем внутрішньої відповідальності перед українцями, багатьох з яких наразі не переконала перспективність згоди на «формулу Штайнмаєра».

Як зазначила агенція Bloomberg: «Без активної підтримки США, на яку він сподівався, Зеленський повинен грати разом зі своїми європейськими союзниками і найкраще використовувати ситуацію, в якій він значно послаблений».