«Формула Штайнмаєра»: «Голос» вимагає скликати закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського

Партія «Голос» вимагає скликати закрите засідання Верховної Ради за участі президента України Володимира Зеленського. 1 жовтня політична сила закликала Зеленського пояснити, який документ підписаний у Мінську і на які поступки готовий піти президент.

«Червоні лінії», які влада не має права переходити, партією «Голос» було озвучено давно. Ми категорично проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу без повного безумовного контролю української держави за українсько-російським кордоном. Будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян. Безпека можлива лише за умови повного контролю над кордоном», – заявили в «Голосі».

Уже 2 жовтня депутати трьох фракцій – «Голосу», «Європейської солідарності» та «Батьківщини» – погодили спільну пропозицію до президента України особисто донести до депутатського корпусу і громадськості свою позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей.

«Вимагаємо від міністра закордонних справ [Вадима] Пристайка і керівника Генштабу [Руслана] Хомчака прийти сьогодні о 16 годині до Верховної Ради і озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України», – сказав голова фракції «Голосу» Сергій Рахманін.

1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів відповідно до законодавства України.

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «головою МЗС ДНР».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Речниця оприлюднила текст, який у Мінську підписав Кучма

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися «в перший день після місцевих виборів» і завершитися лише «після всеосяжного політичного врегулювання».

Водночас перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.

2 жовтня бойовики підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» уже заявили, що Київ не отримає контроль над українсько-російським кордоном.