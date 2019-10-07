Минула доба на Донбасі: 1 загиблий, 1 поранений військовий і 25 обстрілів з боку бойовиків

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовий загинув і ще один був поранений.

«6 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі напередодні Зайцева і Горлівки. На сайтах угруповання «ЛНР» сепаратисти звинувати ЗСУ в учорашньому обстрілі Нижнього Лозового.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.