Закон про особливий статус Донбасу «буде писатися разом з суспільством» – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков твердить, що закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей депутати схвалюватимуть «разом із суспільством». Про це спікер заявив в ефірі телеканалу «Україна», не уточнивши механізм такої спільної роботи.

«Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується в цьому році. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Це закон буде писатися разом з суспільством, тому що це питання дуже важливе для всієї держави», – вказує голова парламенту.

Разумков також сказав, що під час підготовки нового закону не буде перейдено жодної «червоної лінії».

«Вибори можуть відбуватися виключно за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. Друге — вибори можуть відбуватися лише коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Тому що все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнутий безпековий компонент… тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу», – наполягає Разумков.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».