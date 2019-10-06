Голова Офісу президента розмістив у мережі текст про буцімто «проплачені» акції «проти капітуляції»

Голова Офісу президента України Андрій Богдан на сторінці у Facebook 6 жовтня розмістив кілька зображень із ймовірною перепискою невідомих, в якій йдеться про те, що за участь в акції «Ні капітуляції» його учасникам буцімто пропонують гроші.

До трьох ілюстрації невідомого походження і адресата голова президентської канцелярії прикріпив допис: «Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу».

У скрінах неперевіреної переписки, яка виглядає, як електронна, вказуються «суми» у 10 і 100 гривень.

Інших подробиць чи пояснення щодо розміщеного публічно контенту голова Офісу президента не вказав.

Відповідний допис Андрія Богдана з’явився орієнтовно в той час, коли учасники кількатисячного віче «проти капітуляції», яке проходило у неділю на майдані Незалежності, рушили в урядовий квартал, зокрема під стіни Офісу президента. Там протестувальники, зокрема, вигукували «Зелю геть», «Слава нації! Ні капітуляції!», «Україна – не рояль», «Слухай націю, ні капітуляції» тощо.

Акції «Ні капітуляції!» і проти підписання так званої «формули Штайнмаєра» проходять у неділю в багатьох містах України.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».