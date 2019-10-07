Розведення військ у Петрівському та Золотому відклали через обстріли – Пристайко

Розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, відкладене через порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню у цих точках. Про це заявив 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Сьогодні мало б початися розведення, про це дійсно домовилися у Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте, що декілька днів тому були обстріляні і Петрівське, і Золоте, а наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», – сказав Пристайко.

Мирні жителі селища Золоте-4 звертаються до президента України Володимира Зеленського із закликом не відводити підрозділи Збройних сил України з позицій, які вони нині займають. Текст звернення станом на ранок 7 жовтня підписали понад 50 людей (із загальної чисельності близько півтисячі), збирання підписів триває. Місцеві люди бояться опинитись у «сірій зоні», яку місцеві мешканці називають «небезпечною», оскільки офіційно такі зони ніким не контрольовані.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Станом на ранок 7 жовтня підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомив штаб ООС.