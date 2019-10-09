Зеленський: «формули Штайнмаєра» для Криму не існує

Деокупація Криму неможлива без допомоги міжнародних партнерів, сказав президент України Володимир Зеленський 9 жовтня в ексклюзивному коментарі журналісту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ під час відвідування виставки «Зброя та безпека».

На запитання журналіста, чи існує для Криму «формула Штанмаєра», президент відповів, що зараз такої формули не має.

«Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових… але, чесно кажучи. треба бути дуже потужними, щоб не тільки в нас дипломатія працювала, щоби армія у нас була дійсно високого рівня», – відповів президент Зеленський.

Послідовність кроків для розв’язання конфлікту на Донбасі, так звану «формулу Штайнмаєра», запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Український півострів Крим окупований Росією з лютого-березня 2014 року. Москва називає це «відновленням історичної справедливості», більшість країн світу не визнає анексії Криму. США, Євросоюз, Канада, Україна та інші країни запровадили проти Росії санкції через окупацію та анексію півострова.