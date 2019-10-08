Андрій Богдан міг тиснути на Конституційний суд на користь Януковича – Kyiv Post

Керівник Офісу президента Андрій Богдан – фігурант кримінальної справи про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем, йдеться в матеріалі Kyiv Post.

Після Євромайдану колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення про те, що у 2010 році Андрій Богдан чинив на нього тиск, щоб змусити винести рішення на користь Януковича.

Мова йде про рішення, яким Конституційний суд дозволив індивідуальне членство депутатів у коаліції фракцій, фактично дозволивши існування депутатів-«тушок», які допомогли Януковичу взяти під контроль парламент. Сам суддя Стецюк тоді не підтримав це рішення.

Про існування такого свідчення Kyiv Post повідомили два джерела, які мали доступ до матеріалів справи. Стецюк відмовився коментувати своє свідчення. Андрій Богдан назвав свідчення «брехнею».

У той час, коли Конституційний суд виніс рішення, Андрій Богдан був уповноваженим з антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. Цю посаду він займав у 2010-2014 роках. За судову систему в адміністрації Януковича тоді відповідав Андрій Портнов, якого Богдан називає своїм давнім другом.

Kyiv Post зазначає, що управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка підготувало підозру одному з колишніх суддів Конституційного суду у справі про узурпацію влади Януковичем, і працювало над підозрами іншим суддям Конституційного суду. Однак, за словами Горбатюка, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заблокував цю підозру, відмовляючись її підписувати.

Тепер, підкреслюють журналісти, доля справи залежить від нового генерального прокурора Руслана Рябошапки, який отримав посаду як член команди президента Володимира Зеленського. Рябошапка – давній знайомий Андрія Богдана, вони разом працювали у міністерстві юстиції у 2007-2010 роках.

Раніше журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з Росії, український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у Революцію гідності.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатись не вдалося. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

Коли журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити ці запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану під час публічного заходу, речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.