«Схеми» заявили відвід судді у справі з головою Офісу президента Богданом

Головна редакторка програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька заявила відвід судді Шевченківського районного суду Києва Ірині Фроловій у справі за позовом голови Офісу президента Андрія Богдана проти журналістів «Схем».

Відповідну заяву озвучив у судовому засіданні 4 жовтня адвокат Наталки Седлецької Анатолій Попов.

Раніше, в межах підготовчого засідання 1 жовтня, суддя відхилила клопотання адвокатів журналістів «Схем», в якому ті просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана в Росію та в напрямку Білорусі, які журналісти отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі.

У свою чергу, журналісти вважають, що відмова судді Ірини Фролової у надсиланні запитів в офіційні органи України та Росії, створює перешкоди у встановленні істини в рамках судового процесу та є надуманою.

«Зазначене клоптання було відхилено суддею Фроловою з надуманих підстав, зокрема з посиланням на те, що відповідачем не дотримано порядок, встановлений п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України. Відповідачам фактично створено перешкоди у зборі доказів по справі, що може мати своїм наслідком безпідставне задоволення позовних вимог Андрія Богдана з формальних підстав. У цьому вбачається прояв певної необ’єктивності з боку судді», – озвучив адвокат Анатолій Попов.

Таким чином, Наталка Седлецька через адвоката, у відповідності до норм чинного ЦПК України, заявила відвід судді Фроловій при розгляді справи за позовом Андрія Богдана до ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Наталки Седлецької, журналістів Максима Савчука і Валерії Єгошиної про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Адвокатка журналістів Максима Савчука і Валерії Єгошиної Уляна Василик у судовому засіданні підтримала заяву про відвід судді. Адвокат ПАТ «НСТУ» залишив питання на розгляд суду. Адвокати Андрія Богдана заперечили проти відводу судді.

Зрештою суддя Ірина Фролова відмовила у відводі. За законом, інший склад Шевченківського суду має протягом двох днів остаточно вирішити, чи вмотивований відвід, після цього справа буде призначена до розгляду далі.

У серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти «Схем» – про захист честі й гідності. Відповідачами вказані головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька та журналісти програми Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (партнер Радіо Свобода в Україні, який транслює програму).

Богдан вимагає спростувати оприлюднені журналістами дані про його перельоти в Росію та в напрямку Білорусі. А саме, він оскаржує кількість здійснених перельотів – переконує, що їх було менше, ніж зазначено в матеріалі.

Також журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з Росії, український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у Революцію гідності.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатись не вдалось. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

Коли журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити ці запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану під час публічного заходу, речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не пустити його в «особистий простір президента».

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці Юлії Мендель.

Раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.