Медіарух закликає Зеленського відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку Мендель

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» закликає президента України Володимира Зеленського відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці Юлії Мендель. Текст заяви розмістив проєкт «​Детектор медіа».

Згідно із заявою, щонайменше троє журналістів українських та іноземних медіа – Наталія Шимків з «Лівого берега», Крістофер Міллер і Сергій Андрушко з Радіо Свобода – повідомили, що нещодавно зіштовхнулися з неетичною та агресивною поведінкою прессекретарки президента Юлії Мендель, яка відштовхувала їх, у тому числі, щоб обмежити можливість поставити президентові запитання.

«У всіх згаданих випадках дії щодо обмеження доступу журналістів до президента вчиняли не працівники державної охорони, що свідчить про відсутність загроз його безпеці, а саме прессекретарка президента Юлія Мендель. Подібні дії можуть бути розцінені як такі, що мають ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», – переконані в Медіарусі.

Підписанти заяви звернули увагу президента Володимира Зеленського на те, що відкрите спілкування із журналістами – це не лише ознака демократичності влади, а й її обов’язок.

«З огляду на повторюваність випадків неетичного поводження із журналістами з боку працівників Офісу президента та депутатів фракції «Слуга народу», ми закликаємо команду Зеленського до налагодження більш конструктивних взаємовідносин з медіа. Ми змушені відзначити, що реакція представників влади на попередні інциденти свідчила про неповне розуміння ними ролі незалежних медіа в суспільстві та про недостатню готовність до нормалізації стосунків із журналістською спільнотою», – стверджує Медіарух.

Журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану. Проте речниця президента й охорона не давали йому цього зробити – притримували його, заважаючи підійти до президента і керівника ОПУ.

13 вересня на форумі YES речниця президента Юлія Мендель відтягнула журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» створений у лютому 2019 року. Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші.