НСЖУ закликає офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода

Національна спілка журналістів України закликає Офіс президента і речницю голови держави Юлію Мендель переглянути своє ставлення до ЗМІ і вибачитися за свої дії щодо журналістів Радіо Свобода.

«Прес-секретар президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування – це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися. Висловлюю солідарність із колегами з програми «Схеми: корупція в деталях» й американським журналістом Крістофером Міллером, який працює у Києві для Радіо Свобода», – написав у фейсбуці голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Національна спілка журналістів України звертається до Офісу президента і прес-секретаря президента Юлії Мендель із закликом переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви і прикрі ситуації, які трапилися. І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа – це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами», – наголосив Томіленко.​

Журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану. Проте речниця президента й охорона не давали йому цього зробити – притримували його, заважаючи підійти до президента і керівника ОПУ.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не допустити в «особистий простір президента». Вона також заявила, що йдеться про питання безпеки «першої особи держави».

13 вересня на форумі YES речниця президента Юлія Мендель відтягнула журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту.

У відповідь на зауваження журналіста, що «це не так, як це має працювати», Мендель відповіла: «Так, саме для цього я тут працюю».