«Я зупиняла Андрушка, а не штовхала», – Мендель прокоментувала інцидент з журналістом «Схем»

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала інцидент із журналістом проєкту Радіо Свобода та каналу UA:Перший «Схеми» Сергієм Андрушком.

«Я не відштовхувала Сергія Андрушка. Не треба, будь ласка», – сказала вона в коментарі Радіо Свобода.

За словами Мендель, представники медіа намагалися потрапити в «особистий простір президента», що створювало загрозу його безпеці.

Вона також нагадала про випадок із замахом на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва влітку 2017 року, коли кілер представився журналістом.

«Я тільки приїхала в США, ми виходимо, і там були медіа. Але я підійшла до охорони і сказала, що ми не даємо коментарів. І охорона мені сказала: якщо вони будуть кидатися, ми їх арештуємо. Це – нормальна цивілізована практика. Якщо ми кажемо ні – то ні. Ми сказали Сергію ні. Людина на мене кидається, скільки він важить? І що мені робити? Як варіант, я можу впасти під ним і буде тоді картинка, що Сергій Андрушко побив прессекретаря президента», – каже речниця.

Аналогічну інформацію Мендель оприлюднила на своєму Фейсбуці, стверджуючи, що «зупиняла» Андрушка, а не штовхала його.

«Він кидався просто. Так не роблять у цивілізованій країні. Ну що це за поведінка? Не можна приходити в особистий простір президента, ну серйозно, це ж безпека. Це з перша особа держави», – аргументує прессекретарка президента.

На питання Радіо Свобода, коли президент Зеленський планує дати пресконференцію з нагоди перших ста днів роботи на посаді, Мендель відповіла, що він почав повноцінно виконувати свої повноваження тільки наприкінці липня 2019 року. В цей період відбулися парламентські вибори, після яких було сформовано новий уряд.

«На це ми давали вже відповідь. Відповідь полягала в тому, що перші сто днів були неповноцінними, тому що людина просто не виконувала повноваження і не мала цих повноважень. Фактично, він вступив повністю в свої повноваження наприкінці липня – на початку серпня. Тобто показати якісь певні результати. Я думаю, що ми з вами люди і хочемо побачити всі результати, правильно? Зараз ці результати пішли. По результатах можна якось говорити. Якщо людина не мала можливості виконувати свої повноваження, то про що ми будемо говорити?», – аргументувала вона.

Після прибуття Володимира Зеленського до США речниця та охорона президента не давали журналісту «Схем» поставити питання – притримували його, заважаючи підійти до президента та керівника його Офісу.​

Журналісти «Схем» неодноразово намагались отримати коментар Андрія Богдана та Офісу Президента стосовно фактів, викладених у розслідуванні. Зокрема, про те, що Богдан у 2013 році літав з Миколою Азаровим у РФ на перемовини в переддень зупинки підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Але журналістам відмовляли в коментарях.