Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури стосовно Юлії Мендель

В Офісі президента України Володимира Зеленського повернули без розгляду раніше відправлений їм Генеральною прокуратурою запит щодо публічних висловлювань прес-секретаря глави держави Юлії Мендель, повідомила прес-служба президента.

«Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу президента спростування або підтвердження публічних заяв прес-секретаря глави держави», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, порядок отримання документів закріплений в главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». При цьому ст.159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий тільки на підставі постанови слідчого судді. У зв'язку з цим лист і запит, що надійшли до Офісу президента, повернено Генпрокуратурі без розгляду.

Раніше Генпрокуратура України направила запит до Офісу президента Зеленського щодо спростування або підтвердження публічних заяв його прес-секретаря Юлії Мендель про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України у відповідь на провокації бойовиків, в результаті чого гинуть мирні жителі.

«Прес-секретар президента України у своєму публічному виступі 06.06.2019 у прямому ефірі телеканалу «1+1» повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, у результаті чого гинуть мирні жителі. Цей виступ відразу був розповсюджений у ЗМІ та проросійських інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації президента України», – йшлося в повідомленні ГПУ.

У відомстві додали, що така інформація «вірогідно буде подана російськими представниками до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни саме Збройними силами України».

«З огляду на це, дотримуючись положень ст. 65, 135 КПК України, прес-секретар Президента була викликана 01.07.2019 до Генеральної прокуратури України для допиту як свідка з метою роз’яснення її вищевказаних публічних висловлювань. Під час допиту вона відмовилася надавати показання, вказати джерело оголошеної нею інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї», – повідомили у ГПУ.

В Генпрокуратурі запевнили, що поставлені слідчим запитання Мендель не стосувалися її особистого життя, а були спрямовані на роз’яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднювати офіційну позицію глави держави.

Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися, додали у ГПУ.

Сама Юлія Мендель поки публічно не коментувала цю ситуацію.

У Генштабі Збройних сил України неодноразово заявляли про цілковите дотримання українськими військовими на Донбасі Мінських угод, а також про позицію Об’єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним громадянам.