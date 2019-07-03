ГПУ хоче, щоб у Зеленського спростували чи підтвердили висловлювання Мендель про ЗСУ

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що 3 липня відправили до Офісу президента запит про надання інформації щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що «військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України».

«Прес-секретар президента України у своєму публічному виступі 06.06.2019 у прямому ефірі телеканалу «1+1» повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, у результаті чого гинуть мирні жителі. Цей виступ відразу був розповсюджений у ЗМІ та проросійських інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації президента України», – йдеться в повідомленні ГПУ.

У відомстві додали, що така інформація «вірогідно буде подана російськими представниками до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни саме Збройними силами України».

«З огляду на це, дотримуючись положень ст. 65, 135 КПК України, прес-секретар Президента була викликана 01.07.2019 до Генеральної прокуратури України для допиту як свідка з метою роз’яснення її вищевказаних публічних висловлювань. Під час допиту вона відмовилася надавати показання, вказати джерело оголошеної нею інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї», – повідомили у ГПУ.

В Генпрокуратурі запевнили, що поставлені слідчим запитання Мендель не стосувалися її особистого життя, а були спрямовані на роз’яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднювати офіційну позицію глави держави.

Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися, додали у ГПУ.

Сама Юлія Мендель поки публічно не коментувала цю ситуацію.

У Генштабі Збройних сил України неодноразово заявляли про цілковите дотримання українськими військовими на Донбасі Мінських угод, а також про позицію Об’єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним громадянам.