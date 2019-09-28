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28 Вересень 2019, Київ 08:26
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«Стратегічні об’єкти мають залишатися у держави» – міністр інфраструктури

«Стратегічні об’єкти мають залишатися у держави» – міністр інфраструктури
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Він сприймає посаду міністра не як суперстатус, а як функцію, яку потрібно виконувати швидко і ефективно. В його планах 4-5 тисяч кілометрів нового залізничного полотна, 15 регіональних аеропортів, перетворення «Укрзалізниці» в три окремі компанії. Він дивується збитковості столичного залізничного вокзалу, а серед інвесторів «Укрпошти» хоче бачити Amazon і Alibaba. Він каже, що держава не завжди кращий управлінець, але стратегічні об’єкти мають залишатися у держави. Про все це і більше один із наймолодших українських урядовців – міністр інфраструктури Владислав Криклій – розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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