«Стратегічні об’єкти мають залишатися у держави» – міністр інфраструктури

Він сприймає посаду міністра не як суперстатус, а як функцію, яку потрібно виконувати швидко і ефективно. В його планах 4-5 тисяч кілометрів нового залізничного полотна, 15 регіональних аеропортів, перетворення «Укрзалізниці» в три окремі компанії. Він дивується збитковості столичного залізничного вокзалу, а серед інвесторів «Укрпошти» хоче бачити Amazon і Alibaba. Він каже, що держава не завжди кращий управлінець, але стратегічні об’єкти мають залишатися у держави. Про все це і більше один із наймолодших українських урядовців – міністр інфраструктури Владислав Криклій – розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.