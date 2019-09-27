Причиною заяви про відставку Данилюка може бути конфлікт із Богданом – Тарас Семенюк

Гості програми «Ваша Свобода»: член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народний депутат України («Слуга народу») Святослав Юраш; експерт-міжнародник Тарас Семенюк; німецький експерт, глава представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві Сергій Сумлєнний

Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Про це стало відомо 27 вересня з повідомлення Офісу президента України Володимира Зеленського. Данилюк є секретарем Ради національної безпеки і оборони майже чотири місяці – з 28 травня нинішнього року, одразу після інавгурації нового на той час президента України Володимира Зеленського.

Олександр Лащенко: Пане Юраш, як ви можете прокоментувати таке рішення Олександра Данилюка?

Ми вже мали так звані скандали з відставками і так далі, і ми всі потім з цього хтось сміявся, а хтось плакав

Святослав Юраш: Я знайомий з Олександром Данилюком із середовища громадського. Я знаю його як людину, яка дуже добре себе показала в ролі міністра, яка мала довгий час перед цим, була професіоналом, один з перших серед людей, які до команди приєдналися.

Я розумію, що ситуація з позицією секретаря РНБО непроста. Я хотів би більше деталей отримати, щоб зрозуміти всі факти. Бо ми вже мали так звані скандали з відставками і так далі, і ми всі потім з цього хтось сміявся, а хтось плакав.

Роль секретаря РНБО координаційна саме щодо тих структур, які в Україні центральні, по суті експресують владу президента. Тобто роль секретаря РНБО важлива. Ця позиція – далеко не «заслання».

– Пане Семенюк, хоча заява написана вже, та президентом не схвалена на зараз, але все ж таки. Що ви скажете?

Якщо готують на посла, то це означає, що Данилюк самостійно не писав би заяву про відставку

Тарас Семенюк: Завжди є дві версії – або того, хто йде у відставку і йде на іншу посаду, або звільняється через певні скандали всередині команди. Про ці дві версії пишуть, говорять журналісти, експерти. Перша версія – це нібито є певні конфліктні ситуації в оточенні самого президента, йде боротьба за першість, так би мовити, доступу до Володимира Зеленського. І кажуть, що Данилюку, можливо, некомфортно бути в цій команді, тому він йде. Друга версія про можливе призначення Данилюка послом у Великій Британії або в США.

Логіка призначень і звільнень є дуже простою. Якщо людину мають підвищити або призначити послом, то відбувається моментальне звільнення і одразу призначення. Якщо готують на посла, то це означає, що Данилюк самостійно не писав би заяву про відставку. Тобто він просить відставку. І вона була написана ще до поїздки в США. Робити послом людину, з якою є, можливо, певний конфлікт, відправляти, як у заслання, в посольство – це абсолютно непродуктивна логіка.

Джерела підказують, що все ж таки мова йде про певний конфлікт всередині Офісу президента. Не виключено, що не зійшлися Богдан і Данилюк

Мені джерела, які доносять інформацію, підказують, що все ж таки мова йде про певний конфлікт всередині Офісу президента. Не виключено, що не зійшлися Богдан і Данилюк. Зеленський не буде пхатися в ці історії – він має чим зайнятися, президент має свою сферу відповідальності, він не буде займатися кадровими призначеннями. Але, очевидно, що рішення ухвалюватиме президент. Але достовірних причин ми не будемо знати. Окрім того, коли, можливо, Данилюк після всієї цієї історії прийде і дасть інтерв’ю.

З самого початку говорили, що Данилюку було десь некомфортно на цій посаді. Навіть були чутки про те, що він не був задоволений таким призначенням. Очевидно, що мав більшу і якіснішу амбіцію. Так сталося в нашій політиці, що кого призначали в РНБО – це було, як заслання. Данилюк більше фінансист. Цілком ймовірно, що йому було некомфортно бути десь секретарем – не в тій категорії, до чого душа лежить.

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Секретар РНБО – посада, яка не передбачає постійної публічної активності. Амбіція Данилюка була очолити уряд. Він був навіть у списках кандидатів, у «проамериканському списку» так званому. Було два списки – «проамериканський», так би мовити, і національний. «Проамериканський» – тому що його озвучили Atlantic Council в одному з видань. І так експерти між собою оцінювали: типу це американці хотіли б, щоб серед цих кандидатів і був Данилюк.

– Пане Сумлєнний, те, що Олександр Данилюк йде у відставку, якщо це відбудеться, як це може вплинути на подальші стосунки України з європейськими державами?

З оточення, з політичного простору в Україні до Німеччини приходять абсолютно незрозумілі, дуже різні сигнали

Сергій Сумлєнний: Я не говорив би про те, як саме відставка Олександра Данилюка на це може зробити якийсь вплив. Тому що це абсолютно на макрорівні може якимось чином вплинути. А відносини між Україною та Німеччиною або Україною та ЄС набагато є більш глибокими і стратегічними.

У глобальному сенсі, що ось така незрозумілість, що саме відбувається у найближчому оточенні президента Зеленського – це, звісно, має вплив на відносини з Німеччиною. Тому що в німецькому політикумі люди хочуть зрозуміти, куди рухається саме Україна.

З оточення, з політичного простору в Україні до Німеччини приходять абсолютно незрозумілі, дуже різні сигнали. Скажімо, що буде з українським парламентаризмом через скорочення повноважень депутатів, через збільшення кількості компетенції в руках у президента, або яким чином беруться рішення в оточенні президента, наскільки важливий вплив Офісу президента на політику Кабміну України.

Ми бачимо незрозумілі призначення. Ми бачимо людей, які приходять до влади, але стоять біля влади, і є пов’язаними зі старими політичними групами



Багато людей у Німеччині вже розпочинають дивитися з певною незрозумілістю та відчувають певний небезпечний розвиток ситуації через те, що повноваження від Кабміну переходять до Офісу президента, що повноваження від парламенту переходять до президента, що через це порушується баланс. А те, що там буде Данилюк чи хтось інший – це не настільки важливо. Важливо те, незрозуміло, наскільки зберігатиметься баланс і наскільки рішення будуть ухвалюватися демократичним, прозорим, зрозумілим шляхом.

Ми бачимо незрозумілі призначення. Ми бачимо людей, які приходять до влади, але стоять біля влади, і є пов’язаними зі старими політичними групами. Неможливо німецькому політику чи політикині зрозуміти, чи це є рухом до Європи, чи рухом в якомусь іншому напрямку.