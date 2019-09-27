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27 Вересень 2019, Київ 15:41
Новини | Політика

Данилюк щодо заяви про відставку: «Лишаюся на роботі до рішення президента»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк прокоментував інформацію про те, що подав заяву про відставку.

«Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення президента», – написав він у Фейсбуці.

Раніше Офіс президента повідомив, що Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оброни України.

За законом, президент має ухвалити рішення про прийняття відставки секретаря РНБО в місячний термін.

Данилюк був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.

Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах – Данилюк
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Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах – Данилюк

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