Офіс президента: Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря РНБО

Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оброни України, повідомив Офіс президента у Telegram.

«Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США», – розповіли в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, президент розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Данилюк був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.



