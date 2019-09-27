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27 Вересень 2019, Київ 14:06
Новини | Політика

Офіс президента: Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря РНБО

Данилюк працює на посаді секретаря РНБО із 28 травня

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Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оброни України, повідомив Офіс президента у Telegram.

«Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США», – розповіли в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, президент розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Данилюк був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.

Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах – Данилюк
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Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах – Данилюк

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