Від Зеленського йде Данилюк?

Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Про це повідомив офіс президента Володимира Зеленського. Данилюк став секретерам Ради національної безпеки і оборони майже чотири місяці тому – з 28 травня цього року, одразу після інавгурації нового президента. Чи залишиться Данилюк у команді Зеленського? Обговоримо з учасниками програми. Ними є: член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики депутат від партії «Слуга народу» Святослав Юраш, експерт-міжнародник Тарас Семенюк та німецький експерт, глава представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві Сергій Сумлєнний.