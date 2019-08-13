Засідання РНБО щодо Донбасу «готується» – Данилюк

Засідання Ради національної безпеки щодо Донбасу «готується», повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв’ю виданню «BBC Україна».

«РНБО по Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було по енергетиці, рішення вийшло. Стосовно Донбасу – як ви добре розумієте, найпростіше – це зробити ще одну заяву. Але ж не для цього збирається РНБО, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення», – заявив Данилюк.

Він додав, що аналізується «комплекс заходів», тому зняття економічної блокади «саме по собі нічого не принесе».

«Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території», – розповів Данилюк.

31 травня члени РНБО зібралися в новому складі та провели нараду з питань енергетичної безпеки. Після цього Данилюк заявив, що перше повноцінне засідання Ради національної безпеки та оборони України буде присвячене збройному конфлікту на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.