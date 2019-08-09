В РНБО вирішили, що будуть робити з «Укроборонпромом»

У Раді національної безпеки і оборони на координаційній нараді з питань реформування військово-промислового комплексу вирішили, що будуть робити з державним концерном «Укроборонпром», діяльність якого викликає критику.

У нараді, яку провів секретар РНБО Олександр Данилюк, узяли участь члени наглядової ради і генеральний директор «Укроборонпрому», радники секретаря і працівники апарату РНБО, а також представники уряду США: старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства та оборонних відомств.

«Ключовими темами наради стали процес реформування загальної системи управління у сфері ВПК, зокрема, ДК «Укроборонпром». Учасники обговорили перспективні напрями розвитку концерну і процес формування нової моделі державного управління в сфері ВПК. За підсумками наради було ухвалено рішення щодо державного органу, який має виконувати функцію акціонера ДК «Укроборонпром», структури і принципів формування й роботи наглядової ради, побудови маркетингової стратегії і системи продаж у ДК «Укроборонпром». Крім того, учасники наради досягли згоди щодо проведення всебічного аудиту концерну», – повідомили в РНБО.

«Укроборонпром» повинен стати прикладом ефективної системи управління державною компанією. Враховуючи специфіку, це має бути бізнес із чіткою основною місією – забезпечення українських військових усім необхідним», – заявив на нараді Данилюк.

У Генеральній прокуратурі України 22 липня повідомляли, що cпівробітники Генпрокуратури спільно з СБУ провели обшуки в службових приміщеннях Кабміну, Держприкордонслужби, Фіскальної служби і підприємства «Спецтехноекспорт» у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів на суму понад 6 мільйонів доларів, в якому фігурує ДП «Укроборонпром».

Перед тим, 22 травня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів виділив 32 мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому».

Тодішній президент Петро Порошенко 6 березня повідомляв на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром». 16 березня він указом увів у дію рішення РНБО щодо цього аудиту.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.