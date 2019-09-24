«Робота триває» – РНБО щодо ймовірного незастосування санкцій проти NewsOne і «112 Україна»

Рада національної безпеки і оборони України доручила Службі безпеки завершити перевірку юридичних осіб, причетних до телеканалів NewsOne і «112 Україна» щодо діяльності, яка дає підстави для застосування до них обмежувальних заходів, повідомила у вівторок пресслужба РНБО.

«Станом на сьогодні Службою безпеки України фактів, підтверджуючих участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано, проте Служба продовжує роботу. РНБО України чекає на висновки спецслужби для прийняття відповідних рішень. Просимо представників ЗМІ уважно ставитися до інформації, що її надають державні органи, і не робити хибних та поспішних висновків. Ще раз підкреслюємо – активна робота у цьому напрямку триває», – йдеться у повідомленні.

У РНБО заявили: повідомлення про те, що РНБО України не вводитиме санкції проти телеканалів «112 Україна» і NewsOne, є некоректними.

24 вересня агенція «Українські новини» повідомила, що отримала відповідь на свій запит у РНБО, з якої випливало рішення Ради нацбезпеки і оборони не запроваджувати санкції проти телеканалів NewsOne і «112 Україна».

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.