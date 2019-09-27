Голова Ради не став відповідати на запитання про відставку Данилюка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів Радіо Свобода, що «з інтернету» дізнався про відставку голови Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка.

«Я думаю, що вам краще про це запитати у самого Олександра Данилюка, я ж не є представником РНБО, я впевнений, що він досить компетентно зможе відповісти на будь-які запитання, пов'язані зі своєю діяльністю», – відзначив голова Верховної Ради.

На запитання, чи не сталося це через великий вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на нову українську владу, Разумков сказав, що про таке не знає: «Ні. На жаль чи на щастя, ні (не чув). Наскільки я знаю, це не його позиція, а про це говорять журналісти».

Раніше 27 вересня Офіс президента повідомив, що Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оброни України.

За законом, президент має ухвалити рішення про прийняття відставки секретаря РНБО в місячний термін.

Данилюк був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.