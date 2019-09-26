В ОП не надали «Схемам» стенограму та протокол зустрічі Зеленського з Коломойським, «бо не вели їх»

Офіс президента України відмовився надати стенограму та протокол зустрічі президента Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським. Відмову в ОП пояснили тим, що жодних записів зустрічі не велося, повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося», – йдеться у відповіді ОП на запит журналістів «Схем».

У відповіді також зазначено, що окрім президента та олігарха, на цій зустрічі були присутні ще сім осіб, а саме: прем’єр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОП Андрій Богдан, виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус та член наглядової ради «Нафтогазу» Юлія Ковалів.

В Офісі президента наголосили, що на цій зустрічі обговорювались енергетичні питання. Зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.

«За словами голови держави, в Україні не буде монополії, оскільки всі повинні жити за правилами… Президент України висловив впевненість, що Коломойський його почув», – наголошують в ОП.

10 вересня Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Під час президентських виборів Зеленському неодноразово закидали зв’язки з Ігорем Коломойським, який є одним із найбагатших людей України.