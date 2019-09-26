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26 Вересень 2019, Київ 22:45
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Андрій Богдан: «незаслужене» звання та грамота від Азарова у розпал Євромайдану («СХЕМИ» №230)

Андрій Богдан: «незаслужене» звання та грамота від Азарова у розпал Євромайдану («СХЕМИ» №230)
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Рівень впливу на Володимира Зеленського керівника його Офісу Андрія Богдана важко переоцінити. Досвідчений юрист та держслужбовець зі стажем регулярно поруч з президентом. Це його головний радник. Та деякі факти з його минулого і досі маловідомі українцям. Наприклад, те, що він працював в уряді Миколи Азарова – як урядовий уповноважений з питань корупції – та був його радником. І те, що він у складі урядової делегації – разом з Миколою Азаровим та Юрієм Бойком – літав у листопаді 2013 року на перемовини до Санкт-Петербурга. Після повернення цієї делегації уряд Азарова і оголосив про згортання євроінтеграційного курсу. А також те, що в розпал протестів він був нагороджений урядом Азарова почесною грамотою. Але це не єдина відзнака Богдана. «Схеми» розповідають про раніше невідомі широкому загалу, але важливі факти з біографії голови Офісу президента. Розслідування Сергія Андрушка. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».

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