Богдан літав разом з Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції у 2013 році – «Схеми»

Андрій Богдан, який нині очолює офіс Президента Володимира Зеленського, був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19–20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з РФ, український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у затяжну та драматичну Революцію гідності. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Андрій Богдан: «незаслужене» звання та грамота від Азарова».

Про те, що Богдан також літав на ті перемови, свідчать дані про перетин ним російського кордону, які «Схемам» вдалося дістати з внутрішньої системи прикордонників РФ. Окрім того, його прізвище зазначене у складі делегації – цей робочий документ з Кабінету міністрів «Схеми» отримали у відповідь на свій запит.

Крім Андрія Богдана, який на той час мав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та радника Миколи Азарова, в делегацію на чолі з прем’єр-міністром також входив віце-прем’єр Юрій Бойко, посол України в РФ Володимир Єльченко, ще декілька міністрів та їхніх заступників.

Публічно відомо, що тоді Микола Азаров взяв участь у засіданні голів урядів країн СНД, а також мав окрему зустріч з російським прем’єром Дмитром Медведєвим.

Уже наступного дня після повернення делегації з Санкт-Петербурга, 21 листопада 2013-го український уряд неочікувано ухвалив рішення «призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом з іншої». Ця угода мала бути підписана у Вільнюсі вже 29 листопада 2013-го. Тодішній президент України Віктор Янукович полетів до Литви, але так і не підписав цю угоду, попри те, що на майдані Незалежності в Києві вже розпочалися протести проти зміни геополітичного курсу України, йдеться у розслідуванні.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатись не вдалось. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

При цьому журналісти також встановили, що вже в розпал Майдану Микола Азаров нагородив Андрія Богдана почесною грамотою Кабінету міністрів України. Відповідне клопотання датоване 23 грудня 2013 року.

«Виходить, Андрій Богдан прийняв цю нагороду в той час, коли на Хрещатику вже стояли намети протестувальників. Він узяв цю нагороду вже після того, як «Беркут» побив студентів. І отримав її від прем’єр-міністра Азарова, уряд якого і зупинив євроінтеграцію. З яким він разом літав на перемовини в Санкт-Петербург напередодні», – зазначають у cюжеті «Схем».

Журналісти також звернули увагу, що Андрій Богдан залишався працювати в уряді протягом усієї Революції гідності і був звільнений лише 5 березня 2014 року вже за нового прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.