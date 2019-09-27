Богдан отримав Заслуженого юриста за «повернення заводу державі», хоча він залишився в олігархів – «Схеми»

Андрій Богдан, який нині керує Офісом президента Зеленського, у 2007 році указом глави держави отримав державну нагороду «Заслужений юрист України» за те, чого по факту так і не відбулося. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Андрій Богдан: «незаслужене» звання та грамота від Азарова».

В нагородному листі наводяться різні позитивні характеристики Богдана як юриста, але ілюструються вони однією конкретною справою: «за повернення «Нікопольський заводу феросплавів» до держави».

Однак ані на момент клопотання, ані на час отримання нагороди, ані будь-коли пізніше завод не повернувся у державну власність. Натомість частки в ньому між собою перерозподілили олігархи Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, а держава зрештою програла цю справу в судах.

У травні 2007 року колектив юридичної фірми звернувся до мера Києва Леоніда Черновецького із проханням «порушити перед президентом України Віктором Ющенком клопотання про присвоєння звання Почесного звання «Заслужений юрист України» Богдану Андрію Йосиповичу.

В якості підстави для нагородження наводяться різні позитивні характеристики та одна конкретна заслуга.

«Завдяки захисту групою адвокатів, під керівництвом, в тому числі Андрія Богдана інтересів держави в особі Кабінету Міністрів в судових установах, незаконно приватизоване ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» було повернуто державі», – йдеться в документі.

Однак на момент подання вже майже два місяці як було відомо, що завод так і не повернувся у державну власність. Верховний суд скасував усі попередні рішення та направив справу щодо цього заводу на новий розгляд. Він зрештою закінчився програшем держави. В адміністрації президента на цей факт також не зважили – і наприкінці червня 2007-го на підставі згаданого клопотання таки присвоїли звання Заслуженого юриста Андрію Богдану.

Звання «Заслужений діяч України» – це почесна професійна державна нагорода. Окрім престижу, вона в тому числі дає підстави для отримання додаткових виплат від держави під час державної служби. Богдан також отримував такі доплати за звання «Заслуженого юриста» – коли працював в уряді за президенства Ющенка та Януковича.

«Нікопольський феросплавний завод» від початку був державним, але у 90-х олігархи Ігор Коломойський та Віктор Пінчук скупили частину його акцій. Вже за президентства Леоніда Кучми, у 2003-му більший, контрольний пакет акцій відійшов саме олігарху Віктору Пінчуку, йдеться в матеріалі.

Вже після Помаранчевої революції акції, приватизовані Віктором Пінчуком, вирішили повернути до державної власності.

Це і допомагав робити в судах від імені українського уряду Андрій Богдан, йдеться в клопотанні про його нагородження.

Судовий розгляд тривав декілька років, і пройшов через низку інстанцій. 14 березня 2007 року Верховний суд скасував усі судові рішення по справі щодо цього заводу, і направив її на новий розгляд. Зрештою у 2008-му Вищий Господарський суд остаточно відхилив претензії держави до Віктора Пінчука.

Згодом олігархи Пінчук та Коломойський перерозподілили між собою акції підприємства через низку кіпрських компаній. Вони і донині є співвласниками «Нікопольського феросплавного заводу».

Ігор Коломойський щиро здивувався запитанню журналіста Радіо Свобода про те, чи повертався колись завод у власність держави.

– Чому це він став «державним підприємством», це ж приватна компанія?

– Але було таке?

– Щоб він став «державним підприємством»? Коли це він став «державним підприємством»? Його приватизували, по-моєму, ще в 2003 році.

– І більше після того нічого не робилося?

– Нічого. Ну, приватизували і все, став приватним підприємством. (...) У мене є там пакет акцій. І в Пінчука там є пакет акцій.

Отримати коментар самого Андрія Богдана стосовно цих фактів не вдалось. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

Окрім того, журналісти намагалися напряму поставити запитання щодо нагороди його безпосередньому керівникові – президенту Володимиру Зеленському.

Речниця та охорона президента не давали журналісту «Схем» поставити питання – притримували його, заважаючи підійти до президента та керівника його Офісу.

«Чи має значення для вас, що люди з вашого найближчого оточення отримували заслуженого юриста за те чого насправді не відбувалося? Пане президент! Дайте відповідь!» – намагався поставити своє питання журналіст очільнику держави.

Утім, відповіді від Володимира Зеленського він так і не отримав.