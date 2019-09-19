Суд переніс засідання у справі Богдана проти журналістів «Схем»

Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі щодо позову голови Офісу президента Андрія Богдана до журналістів програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це повідомив адвокат журналістів Радіо Свобода Анатолій Попов. Він пояснив, що не всі сторони процесу отримали відзив на позовну заяву Богдана, який був поданий Наталією Седлецькою. У зв'язку із цим суддя Ірина Фролова ухвалила рішення відкласти підготовче засідання у справі на 15 годину 1 жовтня.

Перед засіданням адвокати Андрія Богдана просили суд заборонити ГО «Міжнародна антикорупційна асамблея» вести трансляцію. «У судовому процесі можуть бути розповсюджені відомості про особисте життя позивача», – зазначив адвокат Петро Поздняков, який представляє інтереси Андрія Богдана в суді.

Головуюча суддя Ірина Фролова не задовольнила заперечення адвокатів, зазначила, що процес буде відкритим і дозволила транслювати засідання.

«Дивно, що така публічна особа як голова Офісу президента так боїться розголосу. Інформація про його особисте життя в суді точно не буде розголошуватися, натомість йдеться про інформацію, що має значення для суспільства і тому була оприлюднена журналістами», – прокоментував заперечення представників позивача адвокат Радіо Свобода Анатолій Попов.

Він також зазначив, що Андрій Богдан «готує юридичні підстави для того, щоб не спілкуватися з журналістами в Україні».

«В Офісі президента уже відкритим текстом говорять про те, що збираються «очищати четверту владу», очевидно, що інструментом цього обрано судові позови проти журналістів. Тим більше, рішеннями суду зручно прикривати своє небажання спілкуватися з журналістами-розслідувачами, і відповідати на їхні гострі питання. Журналісти «Схем» першими розповіли про бізнес Володимира Зеленського в Росії та випустили з десяток викривальних матеріалів про його команду і Богдана зокрема. Не дивно, що «Схеми» стали й одними з перших, яких голова офісу президента потягнув у суд для «очищення», – прокоментував позов адвокат Анатолій Попов.

У серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти «Схем» – позов від Богдана про захист честі і гідності надійшов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказані головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька та журналісти Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

У позовній заяві Андрій Богдан вимагає спростувати інформацію про свої перельоти, зокрема до Російської Федерації та щодо перетинання білоруської повітряної ділянки кордону. При цьому журналісти у матеріалі в квітні 2019 року відразу навели позицію Андрія Богдана: «Як почалася війна, то я туди не літав».



Андрій Богдан – у минулому особистий адвокат Ігоря Коломойського, який тепер є головою Офісу президента Володимира Зеленського.

Богдан неодноразово фігурував у розслідуваннях «Схем».

Журналісти розповідали про таємну зустріч Андрія Богдана з тодішнім головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком.

Крім того, вони з’ясували, що Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Ізраїлю, де на той час мешкав олігарх Ігор Коломойський.