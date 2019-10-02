«Схеми» не розкривають своїх джерел, а суд відмовився перевіряти перельоти Богдана офіційно

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів «Схем», в якому ті просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана. Йдеться про перельоти в Росію та в напрямку Білорусі, інформацію про які «Схеми» отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, через що керівник Офісу президента подав позов на журналістів. Під час підготовчого засідання 1 жовтня суддя у справі Ірина Фролова відмовила адвокатам журналістів у надсиланні запитів в офіційні органи України та Російської Федерації, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу.

«По суті, суд вже стає на бік Богдана, не захотівши встановити істину щодо його перельотів. Фактично, в цій справі створено перешкоди у зборі належних доказів. Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела. Яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що, вони офіційно дають таку інформацію тільки суду», – сказав адвокат журналістів «Схем» Анатолій Попов.

«Очевидно, що журналісти захищають свої джерела і розкривати їх не будуть. Водночас, суд має зібрати та дослідити всі докази у справі. Для цього він може в рамках процесу робити запити у відповідні органи. Це вимагає часу, але так і відбувається встановлення істини. У нашому випадку суддя не вважає за потрібним це робити. Схоже на це і зроблена ставка – щоб в прискореному темпі розглянути цю справу і очевидно задовольнити позов. Це пан Богдан – і статусність позивача очевидно до чогось призводить в цій справі», – сказав він.

Окрім того, адвокати Андрія Богдана не захотіли залучати до справи проти журналістів «Схем» в якості співвідповідача Американське агентство з глобальних медіа (до якого входить Радіо Свобода). Саме це Агентство несе відповідальність за вироблення та поширення контенту програми розслідувань «Схеми» на телеканалі «UA:Перший» (ПАТ «НСТУ»), згідно з контрактом. Таким чином співвідповідачем по справі залишається ПАТ «НСТУ».

Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай, який перебуває з візитом у Києві, прокоментував позов Андрія Богдана до журналістів «Схем» та останні інциденти з журналістами Радіо Свобода.

«На мою думку, важливо щоб представників преси не атакували під час виконання їхніх професійних обов’язків. Так само не потрібно тиснути на журналістів за допомогою судових позовів, погроз, фізичних атак чи інших утисків», – зазначив Джеймі Флай, додавши що до судового процесу за позовом Богдана залучені українські адвокати та юрисконсульт Радіо Свобода у Вашингтоні.

Також Флай висловив занепокоєння через нещодавній інцидент, коли речниця Зеленського фізично завадила спробам журналістів Радіо Свобода поставити запитання президенту та керівнику його офісу.

«Ситуація тривожна. Остаточні висновки (про становище зі свободою слова – ред.) робити зарано, тут питання в тому, у якій ролі українська влада розглядає пресу. Невже як ворожого агента, як можна зробити висновок з деяких дій до яких представники влади, як виглядає, вже вдаються? Це створює тривожну ситуацію, яка може вийти з-під контролю доволі швидко», – сказав Флай.

У серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти «Схем» – про захист честі і гідності. Відповідачами вказані головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька та журналісти програми Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (партнер Радіо Свобода в Україні, який транслює програму).

Богдан вимагає спростувати оприлюднені журналістами дані про його перельоти в Росію та в напрямку Білорусі. А саме, він оскаржує кількість здійснених перельотів – переконує, що їх було менше, аніж зазначено в матеріалі.

Також журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з РФ, український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у Революцію гідності.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатись не вдалось. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

Коли журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити ці запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану під час публічного заходу, речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не допустити в «особистий простір президента».

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці Юлії Мендель.

Раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.