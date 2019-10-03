Данилюк каже, що подав у відставку через ситуацію з «Приватбанком» і Богдан має так вчинити

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк пояснив, що написав заяву про відставку через події навколо «Приватбанку», а голова Офісу президента Андрій Богдан, як колишній адвокат олігарха Ігоря Коломойського, теж має так вчинити через конфлікт інтересів.

«Було кілька факторів, але останньою краплею були події навколо «Приватбанку»… Як людина, яка поставила на кін свою репутацію під час передвиборної кампанії, коли заявляв, що робитиму все, щоб вплив Ігоря Коломойського в Україні був обмеженим, звісно, я не міг на це не реагувати. Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей», – заявив Данилюк в інтерв’ю BBC Україна.

Також Олександр Данилюк вважає, що голова Офісу президента Андрій Богдан теж має залишити свою посаду через конфлікт інтересів.

«Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція», – сказав Данилюк.

Він додав, що у нього з Богданом напружені відносини ще з часів передвиборчої кампанії і «різні підходи, різний бекграунд».

«Навіть Ігор Валерійович (Коломойський – ред.) зацікавлений в тому, щоб людина, яка має конфлікт інтересів, не дискутувала зараз. Теперішня ситуація дискредитує всіх», – сказав Данилюк.

30 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

3 жовтня новим секретарем РНБО став Олексій Данілов, який від липня працював заступником секретаря відомства. На початку 1990-х був мером Луганська, на початку 2000-х – головою Луганської ОДА. У 2006 році Данілов був обраний депутатом Верховної Ради за списками «Блоку Юлії Тимошенко».