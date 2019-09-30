Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

«Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в тексті указу.

27 вересня Офіс президента повідомив, що Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря РНБО. Данилюк підтвердив цю інформацію і додав, що залишається на посаді до рішення президента.

За законом, президент має ухвалити рішення про прийняття відставки секретаря РНБО в місячний термін.

Данилюк був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.