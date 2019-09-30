Порошенко призначив 3 млн грн за інформацію про замовників Гонтаревої

П’ятий президент України Петро Порошенко повідомив про рішення призначити винагороду у три мільйони гривень за інформацію, що стосується нападів, пов’язаних із ексголовою Національного банку України Валерією Гонтаревою.

«Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, ухвалив рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності», – повідомив Порошенко на сторінці у Facebook.

На думку Порошенка, коло осіб, на які падають підозри, «не таке вже й широке».

«Пальцем тикнеш – і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом», – повідомив експрезидент.

28 вересня Порошенко разом із дружиною відвідав Гонтареву в Лондоні.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Гонтарева займалася зокрема націоналізацією «Приватбанку», законність якої наразі оскаржує в судах колишній акціонер Ігор Коломойський.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої. Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.