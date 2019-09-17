Гонтарева: не бачу, чим мені допоможе статус біженця в Британії

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода заявила, що не бачить, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії.

«Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців. Я легально живу й працюю у Великій Британії. Я не бачу, чим мені допоможе статус біженця в цій країні», – розповіла Гонтарева, яка раніше не виключала, що може попросити притулку в Британії.

Колишня голова НБУ назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

«Таку нісенітницю навіть не можу коментувати. Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців», – сказала Гонтарєва.

Вона назвала «ахінеєю» версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина.

«Який друг?! Це повна ахінея! Нехай поліція нарешті скаже своє слово, хто й навіщо це робить», – зазначила колишня голова НБУ.

Гонтарева наголосила, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років.

«Зараз погрози надходили тільки від [бізнесмена Ігоря] Коломойського та [заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія] Портнова. Усі вони були в публічній площині», – повідомила Гонтарева.

Колишня голова НБУ додала, що перебуває вдома після того, як її збила машина наприкінці серпня.

«У мене вже було дві операції на нозі, зараз я вдома, мене відпустили із госпіталю на дві неділі до наступної операції. Після цього має бути ще одна операція», – розповіла Гонтарева.

Ігор Коломойський у листуванні з кореспондентом «Української правди», коментуючи ситуацію навколо Гонтаревої, заявив: «Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі».

Портнов наразі не коментува слова Гонтаревої.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.