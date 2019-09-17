Поліція відкрила провадження через підпал будинку Гонтаревої

Поліція відкрила кримінальне провадження через підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

«Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років», – розповіли в поліції.

За словами правоохоронців, вночі охоронець будинку почув сторонній шум. Коли вийшов на подвір’я, побачив вогонь на даху будинку. У поліції зазначили, що на камерах відеоспостереження видно, як близько 3:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчинені підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

«З травня будинок використовувався як дачний, до вересня цього року територія домоволодіння перебувала під охороною шістьох працівників. На момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один охоронець», – інформує поліція.

Зранку 17 вересня колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.