Пожежа у будинку колишньої голови Нацбанку Гонтарєвої – відео

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження. 5 вересня колишня голова Національного банку України повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – також Валерії Гонтаревої. За тиждень до цього ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Гонтарева вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку. Вона була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.