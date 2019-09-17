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17 Вересень 2019, Київ 12:34
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Пожежа у будинку колишньої голови Нацбанку Гонтарєвої – відео

Пожежа у будинку колишньої голови Нацбанку Гонтарєвої – відео
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Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження. 5 вересня колишня голова Національного банку України повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – також Валерії Гонтаревої. За тиждень до цього ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Гонтарева вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку. Вона була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.

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