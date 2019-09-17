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17 Вересень 2019, Київ 09:26
Новини | Події

Аваков підтвердив: будинок Гонтаревої підпалили

Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав «неприпустимим проявом кримінального тиску» нічний підпал будинку, який належить колишній голові Національного банку України Валерії Гонтаревій.

«Нічний підпал будинку Гонтаревої – неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це в момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі. Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця», – написав Аваков у твітері.

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