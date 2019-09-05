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05 Вересень 2019, Київ 10:22
Новини | Події

Ексголова НБУ заявляє, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – Валерії Гонтаревої

Гонтарева: поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні сталася атака

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У Києві підпалили автомобіль невістки колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. Про це ексочільниця НБУ повідомила в коментарі «НВ Бізнес».

Минулого тижня у столиці Британії Лондоні колишню чиновницю збив автомобіль.

«Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звати Валерія Гонтарева», – розповіла колишня голова НБУ.

/**/ /**/ /**/ Екс-очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева
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Гонтарева вважає минулотижневе ДТП і підпал автомобіля «ланками одного ланцюга». Вона пов’язує інциденти зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку.

Поліція Києва наразі не коментує інформацію про підпал.

Гонтарева очолювала Національний банк України у 2014-2018 роках.

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