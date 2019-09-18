Порошенко щодо Гонтаревої: «До цього безпосередньо причетні зацікавлені особи в справі «Приватбанку»

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що до ситуації з підпалом будинку ексгголови Нацбанку Валерії Гонтаревої та інших інцидентів, пов’язаних з її особою, причетні «зацікавлені особи в справі «Приватбанку». Про це Порошенко сказав у коментарі Радіо Свобода 18 вересня в кулуарах Верховної Ради.

«Вчора відбувся жахливий злочин. Як стверджує пані Валерія, я повністю поділяю її думку – до цього безпосередньо причетні зацікавлені особи в справі ПриватБанку. Пан Портнов сам, колишній заступник адміністрації Януковича, людина, яка переповнена помстою і реваншем, сам неодноразово разом і своєю камарильєю неодноразово погрожував пані Гонтаревій. І я, думаю, що важко уявити ті міжнародні наслідки, які потягнув за собою, цей злочин. Це і величезний удар по репутації України, це є величезний удар по репутації фінансово-банківської системи, і це точно, не те, що нам зараз потрібно під час початку роботи місії МВФ, яка має обговорити і затвердити нову програму», – сказав Порошенко.

Він заявив, що прагне, аби «злочинці, організатори і замовники цих злочинів були встановлені».

«Я твердо переконаний, що це не перший злочин. Що реакція була категорично неприйнятна під час спалення машини, яка належить родині Гонтаревої, і зараз влада повинна пройти іспит на те, щоби у нас в країні не було повернення в розгул бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити», – сказав Порошенко.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття» підпалу будинку Гонтаревої, назвавши подію «провокацією». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у свою чергу, назвав «неприпустимим проявом кримінального тиску» підпал будинку ексочільниці НБУ.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.