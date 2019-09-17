Гончарук: Кабмін не веде жодних переговорів про «Приватбанк»

Кабінет міністрів України не веде жодних переговорів про «Приватбанк», заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

«Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу «Приватбанку» та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс в цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання. Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: уряд уважно вивчає ситуацію навколо «Приватбанку» (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин уряд ні з ким не веде», – підкреслив Гончарук.

За його словами, в інтерв’ю Financial Times він наголосив, що не настільки глибо знає юридичні деталі цієї справи, щоб коментувати її по суті.

«Я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами», – зазначив Гончарук.

Видання Financial Times цитувало прем’єр-міністра України, який заявив, що українська влада шукає «компромісу» з бізнесменом Ігорем Коломойським у справі «Приватбанку» і президент України Володимир Зеленський хотів би домовитися про вирішення цього питання.

Бізнесмен Ігор Коломойський оскаржує націоналізацію «Приватбанку». 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною передачу цього банку державі.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.