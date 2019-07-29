Активи Коломойського далі під арештом: апеляційний суд Лондона визначиться щодо «Приватбанку» у жовтні

Апеляційний суд Англії і Вельсу заслухав у Лондоні справу оскарження «Приватбанком» рішення першої інстанції Високого суду Лондона, ухваленого у грудні 2018 року. Представники «Приватбанку» подали апеляцію, оскільки вважають рішення щодо колишніх власників банку – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – хибним.

У ході чотириденних слухань у Апеляційному суді Англії і Вельсу заслухали аргументи оскарження судового рішення, ухваленого 4 грудня 2018 року суддею Високого суду Лондона – Фанкортом.

Оголошуючи висновки апеляційних слухань, представники суду у Лондоні оголосили, що відкладають винесення рішення щодо закінчення судового розгляду справи на жовтень 2019 року.

До того часу, а саме до оголошення вироку, всесвітній арешт активів колишніх власників «Приватбанку» – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова залишатиметься у силі. При цьому арешт активів розповсюджується і на низку компаній, які їм належать, або ними контролюються.

Мова іде про компанії Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. А також Ukrtransitservice. На додаток, у разі якщо суд ухвалить рішення на користь «Приватбанку», цей арешт активів буде подовжено і далі.

На чому базувалося рішення Лондонського суду 2018 року?

Власне, рішення Високого суду Лондона у грудні 2018 року відкинути позов про шахрайство, що його подали представники «Приватбанку» проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, ґрунтувалося на тому, що ані Коломойський, ані Боголюбов не є постійними мешканцями Сполученого Королівства.

Відтак Високий суд Лондона ухвалив тоді рішення, що арешт активів Коломойського і Боголюбова суперечитиме закону. На додаток партнер юридичної компанії Fieldfisher Андрю Лефферті тоді виступив із заявою, у якій вказував, що «Приватбанк» буцімто навмисно подав судовий позов, аби отримати можливість поставити Коломойського і Боголюбова перед судом.

Саме це і призвело до подання «Приватбанком» апеляції на це рішення Високого суду Лондона.

Чи підпадають Коломойський і Боголюбов під дію суду?

На лондонських слуханнях цього разу адвокат Коломойського Марк Гавард, який відомий тим, що свого часу захищав у суді російського олігарха, наближеного до Володимира Путіна, власника лондонського футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича, заявив, що Коломойського й Боголюбова варто судити в Україні або Швейцарі, і у жодному випадку не у Британії, оскільки ті не є постійними мешканцями Великобританії.

У відповідь на це правник, який представляє інтереси «Приватбанку» Лорд Дейвід Паннік навів, як на його думку, доволі вагомий аргумент проти подібного підходу, а саме статтю 6 Конвенції Луґано. Ця стаття регулює поняття і визначення юрисдикції. ЇЇ ухвалили 1988 року у швейцарському місті Луґано.

«Стаття 6 регуляційної Конвенції Луґано чітко вказує, що особу, яка проживає у закордонній країні може бути поставлено перед судом в якійсь іншій країні», - заявив адвокат, який представляє інтереси «Приватбанку» Лорд Дейвід Паннік.

Паннік є депутатом британського парламенту з Палати лордів і доволі помітним британським адвокатом, що спеціалізується на справах, пов’язаних із правами людини.

На додаток, правнича команда, яка представляла на слуханнях «Приватбанк», висунула ще один контраргумент, що навіть за умов, коли ані Коломойський, ані Боголюбов не є постійними мешканцями Великої Британії, поміж компаній, які, на думку українського банку, допомагали колишнім власникам вдаватися до фінансового шахрайства, були і компанії, які базуються у Сполученому Королівстві. Відтак, саме тому Приватбанк і надалі наполягає, що цю справу мають розглядати саме британські органи судочинства.

«І ще одним аргументом у цій справі постає те, що адвокат Коломойського каже, що Приватбанк знає, що три британські компанії, які проходять у справі, не мають жодних грошей – ані статків, геть нічого. Однак їх намагаються поставити на центральне місце цієї справи, що дасть змогу судитися в Англії. Він каже, що тут йдеться головно про те, аби перенести розгляд справи до Лондона», – каже Лорд Паннік.

Щодо можливого напрямку у плані того, на користь кого може бути ухвалено рішення Апеляційного суду Лондона у жовтні поточного року, висувається ціла низка версій.

Зокрема, британський правничий оглядач Джон Коулс вважає, що існує реальний шанс того, що цього разу лондонський суд винесе рішення, яке не сподобається колишнім власникам «Приватбанку».

«Як і казав адвокат Коломойського, розгляд справи ПриватБанк проти Коломойського і Боголюбова у британській юрисдикції може стати справжнім ударом для колишніх власників. І виглядає на те, що вони мають готуватися до цього удару», – зазначив британський правничий оглядач Джон Коулс.

Загалом слухання у Апеляційному суді Лондона справи оскарження «Приватбанком» грудневого рішення Високого суду не виявились аж такими затяжними і заплутаними. На початку слухань передбачалося, що все триватиме десь із тиждень, беручи до уваги налаштованість обидвох сторін довести вагомість своїх правничих аргументів.

Проте слухання завершились навіть днем раніше, бо всі аргументи було викладено у доволі організований і дієвий спосіб.

Отож, далі буде у жовтні.