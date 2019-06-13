НБУ подав скарги на суддів через справи щодо націоналізації «Приватбанку»

Національний банк України заявив, що 10 та 12 червня подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду Києва Качура І.А., Келеберду В.І., Амельохіна В.В. та суддю Печерського районного суду Києва Підпалого В.В.

18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалили рішення про визнання незаконним та скасування рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави. 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва Підпалий розірвав договір особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування «Приватбанку».

«Національний банк вважає неналежною поведінку суддів під час розгляду зазначених справ, оскільки в їх діях вбачається:

безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду справи упродовж строку, встановленого законом;

порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

порушення правил юрисдикції», – ідеться в повідомленні регулятора.

Національний банк звернув увагу, що між відкриттям провадження за позовом Коломойського (14 червня 2017 року) та ухваленням рішення (18 квітня 2019 року) пройшло 22 місяці.

«Отже, суддями було порушено строки розгляду адміністративної справи з огляду на те, що суд має розпочати розгляд по суті не пізніше ніж через 60 днів із дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Водночас суд розглядає справу по суті упродовж 30 днів із дня початку розгляду справи по суті», – твердить НБУ.

Регулятор також вказав на інші порушення, які, на думку НБУ, сталися під час розгляду справ щодо «Приватбанку».

«З огляду на вказані обставини, Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності», – ідеться в повідомленні.

Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня про скасування рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави та про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із «Приватбанком» осіб.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.