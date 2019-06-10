4,5 млрд гривень: «Приватбанк» вперше перерахував дивіденди до державного бюджету

Державний банк «Приватбанк» вперше перерахував дивіденди до державного бюджету.

У прес-службі установи розповіли, що банк перерахував 4,5 мільярда гривень дивідендів за 2018 рік. Ще сім мільярдів гривень мають перерахувати до кінця червня.

Загалом прибуток банку за 2018 рік становив 12,8 мільярда гривень. Чисті активи «Приватбанку» на початок 2019 року становлять 278 мільярда гривень, зобов’язання – 246,5 мільярда гривень, капітал «Приватбанку» становив 31,5 мільярда гривень.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Суд визнав націоналізацію незаконною, проте НБУ оскаржує це рішення.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.