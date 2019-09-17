Україна може залишитися без підтримки Заходу через «Приватбанк» і Коломойського – FT

Будь-який компроміс держави з бізнесменом Ігорем Коломойським у справі «Приватбанку» може спричинити призупинення підтримки України з боку Заходу, пише британське ділове видання Financial Times у статті «Київ обговорює угоду «Приватбанку» з Коломойським, попри скандал на 5,5 мільярда доларів».

В інтерв’ю FT прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська влада шукає «компромісу» з Коломойським у справі «Приватбанку». Гончарук повідомив, що президент України Володимир Зеленський хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання.

«Я повністю переконаний, що зараз нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу», – цитує видання слова Гончарука. Водночас глава уряду додав, що «яке б рішення ми не знайшли, ми повинні знайти його разом з МВФ».

Міжнародний валютний фонд попередив Україну, що відмова від націоналізації «Приватбанку» поставить під загрозу програму співпраці на суму 3,9 мільярда доларів. Кредитори очікують, що Україна і далі наполягатиме на поверненні колишніми акціонерами «Приватбанку» 5,5 мільярда доларів, витрачених державою на порятунок банку.

FT також цитує колишню голову НБУ Валерію Гонтареву, яка заявила, що запропонований регулятором наприкінці 2016 року план рекапіталізації вирішував проблеми «Приватбанку». «Він (Коломойський – ред.) не виконав своїх обіцянок», – твердить ексголова НБУ.

У центральному офісі «Приватбанку» в Дніпрі 11 вересня відбуваються слідчі дії. Речник «Приватбанку» Олег Серга повідомив, що правоохоронці «прибули для вилучення низки документів, пов’язаних із договірними зобов’язаннями з нашими партнерами».

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Бізнесмен Ігор Коломойський оскаржує націоналізацію «Приватбанку». 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною передачу цього банку державі.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.