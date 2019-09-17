Уряд шукає «компроміс» із Коломойським по «Приватбанку» – прем’єр Гончарук в інтерв'ю Financial Times

Про що уряд України веде перемови з олігархом Ігорем Коломоський?Що очікує на «Приватбанк»? І до чого тут Валерія Гонтарева?

Український прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав британській газеті Financial Times, що президент Володимир Зеленський прагне «компромісу» з мільярдером Ігорем Коломойським.

Коломойський також нещодавно заявив про «вікно можливостей» у питанні «Приватбанку», найбільшого комерційного банку України, який був націоналізований 2016 року, коли було виявлено загрозу колапсу з багатомільярдними недостачами.

За президентства Петра Порошенка контрольований урядом «Приватбанк»подав проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова судові справи зокрема у Великій Британії та США, домагаючись відшкодування понад $5 мільярдів.

Співвласники відкидають звинувачення, зокрема у відмиванні грошей, і оспорюють урядові рішення щодо банку у кількох сотнях позовів в українських судах.

«Ми не погоджуємося із націоналізацією. Цей диспут легше вирішити сьогодні, аніж за минулого президента», – сказав пан Коломойський журналістам у Києві після зустрічі з президентом Зеленським та прем’єр-міністром Гончаруком минулого тижня.

У тій зустрічі брав участь також голова Офісу президента Андрій Богдан, який раніше працював юристом Ігоря Коломойського.

Агентство Reuters, яке подало ту цитату Коломойського, а також газета Financial Times пишуть, що міжнародні фінансові установи та західні інвестори розглядають справу «Приватбанк» як індикатор справжніх намірів нової влади в Україні.

«Яке б рішення ми не знайшли, нам треба знайти його разом з МВФ», - сказав Олексій Гончарук британській газеті.

Міжнародний валютний фонд, який координує багатомільярдну програму фінансової підтримки України застеріг український уряд від кроків, які б означали нові втрати з державної скарбниці.

Український уряд на Національний банк України 2016 року внесли близько 150 мільярдів гривень для капіталізації «Приватбанку».

«Як можна щось вирішувати?», – сказала Валерія Гонтарева Financial Times, коментуючи заяви про можливість компромісу українського уряду з Ігорем Коломойським, – «Наш план рекапіталізації був вирішенням».

Валерія Гонтарева під тиском

Заяви про можливість домовленостей уряду президента Зеленського з Коломойським пролунали після повідомлень про обшуки офісів «Приватбанку» у місті Дніпро, а також обшуків у київській квартирі Валерії Гонтаревої, яка очолювала Національний банк України 2014-2017 року

17 вересня з’явилося повідомлення, що згорів будинок колишньої голови НБУ під Києвом.

Раніше у Києві згорів автомобіль, який належав сім’ї сина Гонтаревої.

Валерія Гонтарева, яка зараз живе і працює в Лондоні, каже, що вважає себе жертвою тиску, який за її словами є кампанією залякування її колишніх колег в Україні.

В інтерв’ю Голосу Америки Гонтарева сказала, що йдеться про намагання олігархічних сил скасувати українські реформи останніх років, щоб повернути банківську систему під свій контроль.

«Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів», – заявив президент Володимир Зеленський у зв'язку з пожежею у будинку Гонтаревої.

Посольство США у Києві також оприлюднило заяву у зв’язку з пожежею у будинку Гонтаревої:

«Ми долучаємось до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємось, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але й тих, хто замовив такі напади».

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