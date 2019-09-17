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17 Вересень 2019, Київ 18:44
Політика

Уряд шукає «компроміс» із Коломойським по «Приватбанку» – прем’єр Гончарук в інтерв'ю Financial Times

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським в Офісі президента. Київ, 10 вересня 2019 року

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Про що уряд України веде перемови з олігархом Ігорем Коломоський?Що очікує на «Приватбанк»? І до чого тут Валерія Гонтарева?

Український прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав британській газеті Financial Times, що президент Володимир Зеленський прагне «компромісу» з мільярдером Ігорем Коломойським.

Коломойський також нещодавно заявив про «вікно можливостей» у питанні «Приватбанку», найбільшого комерційного банку України, який був націоналізований 2016 року, коли було виявлено загрозу колапсу з багатомільярдними недостачами.

За президентства Петра Порошенка контрольований урядом «Приватбанк»подав проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова судові справи зокрема у Великій Британії та США, домагаючись відшкодування понад $5 мільярдів.

Співвласники відкидають звинувачення, зокрема у відмиванні грошей, і оспорюють урядові рішення щодо банку у кількох сотнях позовів в українських судах.

«Ми не погоджуємося із націоналізацією. Цей диспут легше вирішити сьогодні, аніж за минулого президента», – сказав пан Коломойський журналістам у Києві після зустрічі з президентом Зеленським та прем’єр-міністром Гончаруком минулого тижня.

Ігор Коломойський на YES, 13 вересня 2019 року
Ігор Коломойський на YES, 13 вересня 2019 року

У тій зустрічі брав участь також голова Офісу президента Андрій Богдан, який раніше працював юристом Ігоря Коломойського.

Агентство Reuters, яке подало ту цитату Коломойського, а також газета Financial Times пишуть, що міжнародні фінансові установи та західні інвестори розглядають справу «Приватбанк» як індикатор справжніх намірів нової влади в Україні.

«Яке б рішення ми не знайшли, нам треба знайти його разом з МВФ», - сказав Олексій Гончарук британській газеті.

Міжнародний валютний фонд, який координує багатомільярдну програму фінансової підтримки України застеріг український уряд від кроків, які б означали нові втрати з державної скарбниці.

Український уряд на Національний банк України 2016 року внесли близько 150 мільярдів гривень для капіталізації «Приватбанку».

«Як можна щось вирішувати?», – сказала Валерія Гонтарева Financial Times, коментуючи заяви про можливість компромісу українського уряду з Ігорем Коломойським, – «Наш план рекапіталізації був вирішенням».

Валерія Гонтарева під тиском

Заяви про можливість домовленостей уряду президента Зеленського з Коломойським пролунали після повідомлень про обшуки офісів «Приватбанку» у місті Дніпро, а також обшуків у київській квартирі Валерії Гонтаревої, яка очолювала Національний банк України 2014-2017 року

17 вересня з’явилося повідомлення, що згорів будинок колишньої голови НБУ під Києвом.

Згорів будинок Валерії Гонтаревої, 17 вересня 2019 року
Згорів будинок Валерії Гонтаревої, 17 вересня 2019 року

Раніше у Києві згорів автомобіль, який належав сім’ї сина Гонтаревої.

Валерія Гонтарева, яка зараз живе і працює в Лондоні, каже, що вважає себе жертвою тиску, який за її словами є кампанією залякування її колишніх колег в Україні.

В інтерв’ю Голосу Америки Гонтарева сказала, що йдеться про намагання олігархічних сил скасувати українські реформи останніх років, щоб повернути банківську систему під свій контроль.

Валерій Гонтарева, 20 лютого 2017 року
Валерій Гонтарева, 20 лютого 2017 року

«Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів», – заявив президент Володимир Зеленський у зв'язку з пожежею у будинку Гонтаревої.

Посольство США у Києві також оприлюднило заяву у зв’язку з пожежею у будинку Гонтаревої:

«Ми долучаємось до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємось, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але й тих, хто замовив такі напади».

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