Радіо Свобода Daily: Підпал будинку Гонтаревої – хід подій і реакції

Підпал будинку Гонтаревої

Напади на колишню очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву та членів її родини набули нового оберту з підпалом її майна – будинку під Києвом, який вщент згорів у ніч на 17 вересня. Раніше Гонтарева отримувала погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського через націоналізацію «Приватбанку», співвласником якого він був раніше, але нині Коломойський заперечує свою причетність до нападів на Гонтареву та її майно.

Наприкінці серпня на Гонтареву, яка живе у Великій Британії і викладає в Лондонській школі економіки, наїхав у Лондоні автомобіль. Потім 5 вересня в Києві підпалили автівку її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Валерія Гонтарева відповіла на кілька бліц-запитань Радіо Свобода у месенджері. Щодо того, хто міг би стояти за підпалом її будинку – вона не знає, зауваживши, що слідство зараз веде поліція.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї «провокації» і доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку.

Радіо Свобода спробувало розібратися в ситуації, з'ясувати перебіг подій та зібрати міжнародну реакцію.

Гончарук про переговори щодо «Приватбанку»

Український прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав британській газеті Financial Times, що президент Володимир Зеленський прагне «компромісу» з мільярдером Ігорем Коломойським. Нещодавно Коломойський також заявив про «вікно можливостей» у питанні «Приватбанку», найбільшого комерційного банку України, який був націоналізований 2016 року, коли було виявлено загрозу колапсу з багатомільярдними недостачами.

Утім, пізніше прем’єр-міністр заявив, що Кабмін не веде жодних переговорів про «Приватбанк». «Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання. Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: уряд уважно вивчає ситуацію навколо «Приватбанку» (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин уряд ні з ким не веде», – наголосив Гончарук.

Українці залишили нараду ОБСЄ через заяви про «російський Крим»

Українська делегація 17 вересня залишила нараду ОБСЄ на знак протесту проти заяв про «російський Крим». Що не так із цьогорічною нарадою із розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), що проходить у Варшаві? Що не влаштовує представників українських громадських організацій та правозахисників? Про це розповіла у розмові з Радіо Свобода учасниця наради – медіакоординаторка, дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Вилучення дитини із родини зі скандалом: подробиці з Одеси

В Одесі чиновники зі скандалом вивезли дитину зі школи до Центру реабілітації, хоча в неї є родина: брати, сестри та батько – в свідоцтво він записаний зі слів матері, але завжди про неї піклувався. Таку поведінку працівників одеської Служби у справах дітей назвав грубим порушенням прав дитини уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Після суспільного резонансу одинадцятирічну дівчинку повернули – до рішення суду вона буде жити в родині свого тренера. Після втручання міського голови Одеси Геннадія Труханова Служба у справах дітей швидко виправила свій наказ, каже адвокат, хоча і не визнала порушення закону. Прокуратуру вже попросили перевірити дії одеської Служби у справах дітей. Деталі історії – за лінком.

Далі коротко:

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України головою КСУ таємним голосуванням було обрано на один трирічний термін суддю Конституційного суду Олександра Тупицького. А його заступником – Сергія Головатого.

Кілька десятків представників української кіноіндустрії та декілька громадських організацій підписали відкритого листа на ім’я президента Володимира Зеленського і очільника Мінкульту Володимира Бородянського, в якому висловили занепокоєння змінами у галузі, що сталися, зокрема, після виборів в Україні.

В Одеському цирку вперше в Україні заборонили вистави з участю диких тварин – до усунення недоліків з їхнього утримання. Відповідне рішення ухвалив Одеський окружний адміністративний суд. Підставою для заборони стало недотримання цирком необхідних умов при утриманні тварин.

Пісенний вибух 1989 року – фестиваль «Червона рута»

30 років тому, 17–24 вересня 1989 року, в Чернівцях відбувся перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Свято української музики тривало під пильним контролем КДБ, міліції та Компартії. Втім, навіть пильна увага не завадила тому, що на пісенному святі прозвучав Гімн України і люди розгорнули синьо-жовтні прапори. Фестиваль «Червона рута» став не просто культурною подією, це був вагомий поступ українців у здобутті незалежності Української держави.​ Як це було – читайте і дивіться у матеріалі.

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