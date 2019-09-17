В Одесі вперше в Україні заборонили циркових тварин – до усунення недоліків тримання

В Одеському цирку заборонили вистави з участю диких тварин – до усунення недоліків з їхнього утримання. Відповідне рішення ухвалив Одеський окружний адміністративний суд. Підставою для заборони стало недотримання цирком необхідних умов при утриманні тварин. Про повну заборону господарської діяльності не йдеться – від цієї початкової вимоги позивач, державна екологічна інспекція в Одеській області, відмовилась під час судового розгляду справи.

Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Світлана Руденко, представник ГО «Відкриті клітки Україна», третьої особи зі сторони позивача. Вона втім припустила, що, якщо цирк знову не буде дотримуватися заборони, то інспекція може вимагати вже повної заборони господарської діяльності. Сама інспекція вже взагалі забороняла Одеському цирку використання тварин на сцені – відповідний припис було направлено після перевірки державної установи 17 серпня 2018 року.

«Позивні вимоги були мотивовані тим, що умови утримання тварин не відповідають природним, біологічним, видовим особливостям тварин. Йдеться про розмір і площу кліток, перебування тварин під прямим сонячним освітленням, коли їм нема де сховатись. Відповідач ці порушення майже не коментував, зазначив тільки, що будівля цирку була побудована більш ніж 138 років тому, а тому створити відповідні умови цирк для тварин не може. Фактично, він визнав, що усунути порушення цирк не може, а тому продовжує утримувати тварин в невідповідних умовах», – повідомила Руденко.

Оскільки усунути ці недоліки неможливо, одеський цирк став першим стаціонарним цирком в Україні, де заборонили використання диких тварин, зазначила адвокат.

Вона також повідомила, що під час розгляду представники цирку наголошували, що цирк не є власником тварин, а обслуговування надається на умовах договору між державним і комерційним підприємствами. Саме обслуговуюче підприємство має забезпечити умови утримання, каже Руденко.

Права тварин закріплені в законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та в документі «Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах».

На сайті Одеського цирку розміщені заклики підтримати колектив цирку в суді – нібито судовий позов щодо неналежного утримання тварин є підставою для знищення цирку та забудови земельної ділянки.