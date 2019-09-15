У Запоріжжі відбувся марш за права тварин, під час якого зоозахисники з відповідними плакатами пройшлися центральним проспектом міста від Фестивальної площі до бульвару Шевченка. Учасники ходи скандували «Україна – гуманна країна», «Краще голим, ніж в міхах» тощо, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники маршу вимагають заборонити використання тварин у цирках і дельфінаріях, а також для жебракування і фотопослуг, запровадити заборону притравочних станцій та хутрових ферм, припинити програми вбивства бездомних тварин, посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, законодавчо визначити права власності на тварину та умови позбавлення такого права в разі жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників, створення зоополіції тощо.

Як розповіли організатори, у Запоріжжі однією з найбільших гострих проблем є питання бездомних тварин та жорстокого поводження з тваринами, як з домашніми, так і безпритульними.

«Люди переконані, що бездомні тварини з’являються нізвідки – вони з’являються від недобросовісних власників, у яких з’являється приплід домашніх тварин і їх розносять по території міста, на дитячі майданчики, на ринки, поповнюючи лави бездомних тварин. Ми хочемо, щоб у нас була стерилізація, і люди були більш відповідальними і стерилізували своїх домашніх тварин, бо саме від них йде потік бездомних тварин. Волонтери стерилізують безпритульних тварин. Вони стерилізовані й привиті, але є такі люди, яким заважає все і вся, і які вважають, що таким тваринам не місце серед нас. Але вони мають відійти природнім шляхом, не розмножаючись. Тому ми робимо у нашому місті акцент на вимогах за стерилізацію і за більш жорстке покарання за жорстоке ставлення до тварин, в тому числі і до домашніх. Домашні тварини теж зазнають насилля, і також дорогих, породистих тварин викидають на вулиці міста», – розповіла організаторка акції в Запоріжжі Аліна Шаламаєва.

Учасники акції під час маршу збирали підписи городян під петицією до центральних органів влади з основними вимогами акції.

Аналогічні акції зоозахисників сьогодні проходять в Києві та в більшості обласних центрів України.

Марш за права тварин українські зоозахисники проводять втретє.

У 2017 році набув чинності закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Новий закон передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих прожиткових мінімумів, згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»), також карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. Розмір штрафу і строки позбавлення волі збільшили.

Водночас зоозахисники вважають, що чинні українські закони занадто м’які до тих, хто кривдить живих істот.