«Нарада ОБСЄ перетворюється у пропагандистський майданчик Росії» – правозахисниця

Що не так із цьогорічною нарадою із розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), що проходить у Варшаві? Що не влаштовує представників українських громадських організацій та правозахисників? Про це розповіла у розмові з Радіо Свобода учасниця наради – медіакоординаторка, дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

– Сьогодні, я була на першій сесії наради. За три години сесії виступило 10 так званих громадських діячів та журналістів із Росії та окупованого Криму, які використовували виступи, щоб озвучувати тези російської пропаганди. Загалом суть їхніх виступів можна звести до того, що «в Росії і Криму зі свободою слова все добре», а «в Україні все погано». Це було не наведення фактів, а бездоказове озвучення специфічних пропагандистських тез.

Із українського боку виступили дві громадські організації, виступила представниця Радіо Свобода, яка говорила про переслідування журналістів і я.

Зрозуміло, що сили, так би мовити, нерівні. Адже регламентом передбачені виступи по 2 хвилини, без можливості ставити запитання.

Єдине що, переривали виступи Марії Волконської та Ервіна Мусаєва, які називали окупований Крим «російським» і поширювали тезу про те, що «Україна організувала блокаду Криму».

– Який ефект, на ваш погляд, від таких зібрань?

– Я за ці 5 років ніякого суттєвого ефекту від цього майданчика, окрім публічної дискусії , що ні до чого не веде – поки не побачила.

Цей майданчик, організований ОБСЄ, взагалі поступово перетворюється на одну із головних міжнародних пропагандистських платформ Російської Федерації.

Вони приїжджають із конкретною метою: озвучити потрібні Росії меседжі

З одного боку, багато українських громадських організацій розчарувалися і не приїжджають сюди, а від Росії – навпаки, приїжджають багато псевдопредставників громадянського суспільства і пропагандисти замість журналістів.

Не знаю хто їм оплачує ці поїздки – уряд Росії чи хтось «біля уряду» – але це цілком очевидно, що вони приїжджають із конкретною метою: озвучити потрібні Росії меседжі.

Їх слухають і майже ніхто з ними не сперечається, окрім представників України, Британії, США та Канади.

– Про що ви говорили у своєму виступі?

– Я повідомила, що Кримська правозахисна група (КПГ) зібрала достатньо доказів того, що після збройної окупації Криму Росією ще до кінця 2014 року цифрове, кабельне та ефірне мовлення українських ТРК на півострові було повністю знищено.

Після збройної окупації Криму Росією ще до кінця 2014 року українське мовлення на півострові було повністю знищено

Починаючи з 2017 року, українська влада намагається відновити радіомовлення на півночі Криму. Для цього посилили потужності передавачів із веж у селищах Чонгар і Чаплинка поруч з адміністративним кордоном Криму. Українські ЗМІ отримали частоти для мовлення на частини території Херсонської області та північного Криму з цих населених пунктів.

І з 2018 року Кримська правозахисна група проводить щоквартальний моніторинг поширення радіосигналу на Півночі Криму.

Станом на середину вересня 2019 року, щонайменше в 10 великих населених пунктах на цій території на всіх FM-радіочастотах замість українських радіостанцій мовлять російські станції.

Така ситуація зафіксована, зокрема, у містах Джанкой, Армянськ і Красноперекопськ. Ще в 9 населених пунктах на цій території українські радіостанції заблоковані частково.

Для блокування радіосигналу російська влада навмисно включає на цих частотах російські та підконтрольні Росії кримські радіостанції або встановлюють обладнання, яке глушить радіосигнал українських станцій.

Тож, у Криму продовжує проводитися системна робота по знищенню доступу до інших незалежних джерел інформації.

Станом на кінець травня 2019 року щонайменше 14 популярних українських інформаційних інтернет-ресурсів повністю заблоковані в Криму.

Подібні дії Росії порушують цілу низку зобов'язань ОБСЄ:

порушено зобов'язання сприяти поліпшенню поширення радіо- і телевізійної інформації, прийняте в рамках наради про Співпрацю в гуманітарних та інших областях в Гельсінкі в 1975 році.

порушено зобов'язання забезпечувати, щоб в державах учасниках міг здійснюватися прямий і нормальний прийом передач радіослужб, що діють відповідно до правил радіомовлення Міжнародного союзу електрозв'язку, прийняте країнами-учасницями у Відні в 1989 році.

порушено зобов'язання країн-учасниць, прийняте в Москві в 1991 році про те, що громадськість буде користуватися свободою отримання і передачі інформації та ідей без втручання з боку державної влади, незалежно від кордонів, в тому числі через іноземні публікації і програми телерадіомовлення.

Росія своїми діями в Криму повністю ігнорує зобов'язання вжити всіх необхідних заходів щодо створення необхідного ґрунту для функціонування вільних та незалежних засобів масової інформації та безперешкодного транскордонного та внутрішньодержавного потоків інформації, прийнято в Стамбулі в 1999 році в рамках Хартії європейської безпеки.

З огляду на все це, ми озвучили вимогу до Росії забезпечити неухильне виконання всіх перерахованих вище зобов'язань, припинити незаконні блокування незалежних українських радіостанцій і онлайн-медіа на території Криму.

Кримська правозахисна група також звернулася до представників країн-учасниць ОБСЄ з проханням посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.

Таким був виступ.

– Як реагують на ці факти в ОБСЄ? Є якась користь від виступів і участі у цих зібраннях?

– Поки ОБСЄ ніяк не реагувала на ці кричущі порушення і, як бачимо, навіть надає можливість виступати ось цим фейковим спікерам – російським пропагандистам під виглядом кримських журналістів.

Для правозахисників цей майданчик завжди був корисним. Ми ж тут зустрічаємося, ділимося інформацією, обмінюємося досвідом. Ми максимально намагаємося використовувати це продуктивне спілкування.

Факти про порушення прав свободи слова у Криму будуть опубліковані на сайті ОБСЄ

Окрім того, факти про порушення прав свободи слова у Криму, які я озвучила під час свого виступу, будуть опубліковані на сайті ОБСЄ. Ми щороку виступаємо, наводимо факти порушень і передаємо ОБСЄ для публікації. Це, безперечно, сприяє тому, щоб про це більше знали у світі. Ми стараємося поширювати зібрану нами інформацію скрізь, де це можливо, зокрема і через ОБСЄ.

Але, на жаль, цей майданчик – нарада із розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру – втрачає свою цінність через те, що його почали використовувати російські пропагандисти.

І причиною цього, окрім іншого, є те, що в самій Росії настільки знищили незалежне від влади громадянське суспільство, що його голосу зовсім не чути.

За три години сесії не було жодного виступу, що розповідав би про порушення свободи слова в Росії.

Делегація України, яка 17 вересня на знак протесту проти заяв про «російський Крим» залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, може повністю залишити цю нараду, заявляє постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

«Контрольовані Росією GONGO (government-organized non-governmental organization, номінально неурядові громадські організації, створені з ініціативи та/або за участю влади – ред.) намагаються просувати в ОБСЄ наратив про нібито «російський Крим». Відсутність належної реакції ведучих Варшавської наради є неприйнятною. Делегація України залишила залу на знак протесту. В разі негативного розвитку Україна розгляне можливість залишити нараду повністю», – написав Цимбалюк 17 вересня у твітері.

17 вересня українська делегація призупинила участь у робочому засіданні наради.

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