Посол США згадав про Семену, Асєєва й Галазюка на 65-річчі Української редакції Радіо Свобода

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор згадав про переслідуваних російською владою та підтримуваними нею бойовиками авторів Радіо Свобода Миколу Семену, Станіслава Асєєва та Олега Галазюка.
«Коли мова зайшла за героїв нашого часу... Є троє ваших колег Микола Семена, Станіслав Асєєв і Олег Галазюк. Вони, на жаль, не тут, бо вони перебувають у несвободі», – сказав Тейлор в Американському домі в Києві, де 10 вересня презентують фільм «Підірвати свободу», створений до 65-річчя Української редакції Радіо Свобода.
Він заявив, що «журналісти ведуть бій кожного дня».
Головний редактор та виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Дейзі Сінделар наголосила, що упродовж 65 років українська редакція намагається передавати українському народу найбільш чесну інформацію.
«Незмінним всі ці 65 років залишається те, що ми намагаємося дотримуватися стандартів, намагаємося бути чесними і доносити українському народу найбільш чесну інформацію», – розповіла Сінделар.
- 22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.
- Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.
- З серпня 2017 року полоні угруповання «ДНР» перебуває донецький блогер, автор колонок для Радіо Свобода Олег Галазюк. Станом на травень, було невідомо, у чому його звинувачують бойовики.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ