Посол США згадав про Семену, Асєєва й Галазюка на 65-річчі Української редакції Радіо Свобода

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор згадав про переслідуваних російською владою та підтримуваними нею бойовиками авторів Радіо Свобода Миколу Семену, Станіслава Асєєва та Олега Галазюка.

«Коли мова зайшла за героїв нашого часу... Є троє ваших колег Микола Семена, Станіслав Асєєв і Олег Галазюк. Вони, на жаль, не тут, бо вони перебувають у несвободі», – сказав Тейлор в Американському домі в Києві, де 10 вересня презентують фільм «Підірвати свободу», створений до 65-річчя Української редакції Радіо Свобода.

Він заявив, що «журналісти ведуть бій кожного дня».

Головний редактор та виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Дейзі Сінделар наголосила, що упродовж 65 років українська редакція намагається передавати українському народу найбільш чесну інформацію.

«Незмінним всі ці 65 років залишається те, що ми намагаємося дотримуватися стандартів, намагаємося бути чесними і доносити українському народу найбільш чесну інформацію», – розповіла Сінделар.